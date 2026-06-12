محافظ الدقهلية : المعرض الدائم يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن وجود المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي غرب المنصورة يهدف إلى توفير مختلف السلع والمنتجات التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين في مكان واحد، بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، وذلك في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق والتخفيف عن المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يضم عدة أقسام لبيع اللحوم المخفضة، والخضروات، والفاكهة، والبيض، والأسماك، ووجه بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة، والتأكد من جودة المعروضات وصلاحيتها حفاظاً على صحة المواطنين.

كما أوضح أن المعرض يشمل منفذا لبيع الخبز المدعم بهدف تخفيف الضغط عن المخابز ومنع التكدسات، وتوفير منافذ إضافية للمواطنين للحصول على حصصهم من الخبز المدعم على مدار اليوم، حيث يبدأ المنفذ عمله من الساعة العاشرة صباحا وحتى نفاد الكمية.

وشدد المحافظ على المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال المعرض، والمراقبة الدقيقة للأسعار وجودة السلع، ومنفذ بيع الخبز.