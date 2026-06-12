انتشال جثة طالب بمياه بحر نبروه في الدقهلية

تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالدقهلية من انتشال جثة طالب في الشهاده الاعداديه بقريه كفر الجنينه التابعه لمركز نبروه بمحافظه الدقهليه حيث واصلت القوات البحث عنه منذ أمس

حتى تم العثور عليه بمياه بحر كفر الجنينه وتلقت مديريه امن الدقهليه إخطارا من شرطه النجد يفيد بغرق شاب بمياه بحر كفر الجنينه وعدم العثور عليه ويدعى محمد علي ابو العينين 15 عاما مقيم كفر الجنينه وطالب بالشهاده الاعداديه حيث أنهى امتحانه أمس وهربا من حرارة الجو ذهب للاستحمام .

انتقل ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهري وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وظل البحث عنه دون جدوى الى ان تم العثور عليه بمياه بحر نبروه

تم نقل الجثة الى مستشفى نبروه وتحرر عن ذلك محضر بالواقعه واخطرت النيابه العامه