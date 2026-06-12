تصادم قطار بسيارة ملاكي في السويس يتسبب في حريق وتوقف الحركة

شهدت منطقة الشلوفة التابعة لحي الجناين بمحافظة السويس حادث تصادم بين قطار خط السويس - الإسماعيلية وسيارة ملاكي أثناء مرور القطار، ما تسبب في اندلاع حريق بالسيارة عقب الاصطدام.





وامتدت النيران إلى جرار القطار، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات سريعة لتأمين الركاب، حيث تم فصل عربات القطار عن الجرار حفاظًا على سلامتهم، بالتزامن مع توقف حركة القطارات بالمنطقة.





وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق والتعامل مع آثار التصادم، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.