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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ 3 قوافل طبية مجانية بقرى قوص وقنا ونقادة خلال أغسطس

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بقنا، برئاسة الدكتور عصام نبيل، مدير المديرية، تنفيذ 3 قوافل طبية مجانية بعدد من قرى مراكز قوص وقنا ونقادة خلال شهر أغسطس الجاري، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، مدير مديرية الشئون الصحية بقنا، أن القوافل تشمل قرية حجازة قبلي بمركز قوص يومي الأربعاء والخميس الموافق 12 و13 أغسطس 2026 بمقر الوحدة الصحية بالقرية، وقرية أولاد عمرو بمركز قنا، يومي الأربعاء والخميس الموافق 19 و20 أغسطس 2026 بمقر الوحدة الصحية، وقرية دنفيق بمركز نقادة يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 24 و25 أغسطس 2026 بمقر الوحدة الصحية بالقرية.

وأكد نبيل، أن القوافل تضم نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات، وتقدم خدمات الكشف الطبي المجاني، وصرف العلاج، وإجراء الفحوصات اللازمة، إلى جانب تحويل الحالات التي تستدعي استكمال العلاج إلى المستشفيات، وذلك في إطار حرص الدولة على وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين بمختلف القرى.

وطالبت محافظة قنا، المواطنين في القرى المستهدفة والقرى المجاورة سرعة التوجه إلى مقار القوافل في المواعيد المحددة للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية، بما يسهم في تعزيز الرعاية الصحية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وأكد اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، استمرار تنفيذ القوافل الطبية بقرى ونجوع المحافظة، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل تقديم الدعم الطبي اللازم للمواطنين في شتى القرى والنجوع لا سيما الأكثر احتياجًا، مع حرص الأجهزة التنفيذية على التنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية لتسيير القوافل العلاجية الشاملة بالمجان.
 

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