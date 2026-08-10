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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا..إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنجع حمادي

إزالة تعديات بقنا
إزالة تعديات بقنا
يوسف رجب

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بقنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن تنفيذ 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ورصد المتغيرات المكانية بمساحة إجمالية بلغت 1825 متراً مربعاً و4 قراريط و14سهماً.

وأشار حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن جهود الحملة بنطاق قرية "هو" برئاسة عرفان فكار، تضمنت تنفيذ 4 حالات إزالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة على مساحة 875 متراً مربعاً، كانت عبارة عن مبانٍ وأسوار أقيمت بالطوب الأبيض والأسمنت بارتفاع 3 أمتار، حيث تم إزالة المباني والمخالفات حتى سطح الأرض.

وأكد زمقان، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط تشديد محافظ قنا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية، والتنسيق الأمني لمنع أى محاولات جديدة للتعدي على الأراضى في المحافظة.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالتعامل الفوري والحاسم مع كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء والرصد المبكر لمتغيرات المكانية.

وأكد محافظ قنا، ضرورة استمرار حملات الإزالة الفورية في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لفرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

 


قنا الأراضي الزراعية أملاك الدولة أخبار قنا

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