بميزانية 100 مليون جنيه.. سويلم يتابع جاهزية محطات الشلوفة وتطهير ترعة السويس

زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٦، بزيارة عدد من المحافظات بشرق الدلتا حيث استهل الجولة بمحافظة السويس لمتابعة حالة الري ومحطات الرفع بنطاق المحافظة .

وكان فى استقبال الوزير، اللواء/ هانى رشاد محافظ السويس الذى أعرب عن خالص ترحيبه بالسيد الوزير، فى إطار جولات الوزير الميدانية بالمحافظات لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه اللواء رشاد، أعمال تجريف وتطهير ترعة السويس من كيلو ٥٠ وحتى النهاية، وترعة الشلوفة ومحطة الشلوفة ١ الواقعة على الترعة.

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة عمل تنسيق لآلية تشغيل مشترك بين محطتي الشلوفة ١ و ٢ ، حيث تم تنفيذ أعمال وتوريدات مهمات بتكلفة إجمالية حوالي ١٠٠ مليون جنيه لضمان جاهزية محطات الشلوفة .

كما وجه سيادته بمواصلة تنفيذ اعمال الازالات لتعديات سحب المياه بالمخالفة، والتنسيق مع محافظة السويس لمصادرة الماكينات المخالفة على ترعة الشلوفة.

وفي اطار سابق توجيهات سيادته بشأن عدداً من المواقع التي تشهد تراكمات لمياه الصرف الزراعي، فقد استمع لشرح من المهندسين المختصين حول طبيعة المشكلة والمقترحات الفنية للتعامل معها طبقا للدراسة التي قام بها المركز القومي لبحوث المياه كما استمع إلى آراء وملاحظات المواطنين والمزارعين بالمنطقة.

ووجه الوزير باستمرار اتمام إعداد الدراسات والمقترحات الفنية اللازمة لمعالجة مشكلة تراكمات مياه الصرف الزراعي بصورة مستدامة، بما في ذلك دراسة تنفيذ شبكة صرف مغطى بالتنسيق بين أجهزة الوزارة والمحافظة لمنطقة الشلوفة لزمام صرف ٦٥٠٠ فدان.

وفيما يخص أعمال التحريف والتطهير فقد وجه سيادته باستمرار نقل نواتج التكريك والتطهيرات من على جسور الترع أولاً بأول، بما لا يعيق حركة المواطنين أو يغلق الطرق أمام المارة وذلك بابتنسيق مع اجهزة المحافظة.

وشدد سيادته علي إزالة أي أعمال ردم أمام مآخذ المحطات بقطاع ترعة الشلوفة لاستعادة قطاعها التصميمي.