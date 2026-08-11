محافظ الغربية يتابع أعمال رفع البؤر والتراكمات بمختلف المراكز

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في إطار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة، وتنفيذ خطة المحافظة المستمرة لرفع كفاءة أعمال النظافة وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الأعمال المنفذة اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2026 عن رفع إجمالي 929 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات، حيث تم رفع 140 طنًا بحي أول المحلة الكبرى، و125 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و120 طنًا بمركز ومدينة قطور، و100 طن بمركز ومدينة كفر الزيات، و95 طنًا بحي ثان طنطا.

تحرك تنفيذي عاجل

كما شملت الأعمال رفع 64 طنًا بمركز ومدينة سمنود، و60 طنًا بكلٍ من مركز طنطا ومركز ومدينة زفتى، و55 طنًا بمركز ومدينة المحلة الكبرى، و50 طنًا بحي أول طنطا، و40 طنًا بمركز ومدينة السنطة، و20 طنًا بمركز ومدينة بسيون، وذلك ضمن خطة العمل اليومية للتعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات ورفعها أولًا بأول.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية استمرار حملات النظافة المكثفة بجميع المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة البيئة، والحفاظ على المظهر الحضاري لمختلف مناطق المحافظة.