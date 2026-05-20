الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كيم كارداشيان تفاجئ لصوص مجوهراتها بطلب صادم

فجّرت النجمة   الأمريكية كيم كارداشيان مفاجأة كبيرة خلال تطورات قضية سرقة مجوهراتها الشهيرة في باريس، بعدما تقدمت بطلب قضائي غير متوقع أمام إحدى المحاكم الفرنسية، مطالبة بتعويض رمزي لا يتجاوز “يوروًا واحدًا” فقط من أفراد العصابة المتورطين في عملية السطو المسلح التي تعرضت لها عام 2016.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الحادثة التي هزّت العالم وقتها، عندما تعرضت كيم كارداشيان لعملية سرقة داخل مقر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس ، حيث تمكن أفراد العصابة من الاستيلاء على مجوهرات فاخرة قُدرت قيمتها بأكثر من 10 ملايين دولار، في واحدة من أشهر جرائم سرقة المشاهير خلال السنوات الأخيرة.

وفي تصريحات تلفزيونية، كشفت المحامية ليونور هينيريك، الممثلة القانونية للنجمة الأمريكية، أن موكلتها تجاوزت تدريجيًا الآثار النفسية الصعبة التي عاشتها عقب الحادث، مؤكدة أن السنوات الماضية ساعدتها على استعادة توازنها النفسي والتعامل مع التجربة بشكل مختلف.

وأضافت أن طلب كيم بالحصول على مبلغ رمزي فقط لم يكن بدافع التقليل من حجم الجريمة، وإنما جاء كرسالة إنسانية تعكس رغبتها في التسامح وطي صفحة الماضي، خاصة أن عدداً من المتهمين أصبحوا في سن متقدمة للغاية.

وأوضحت المحامية أن هذا القرار شمل أربعة من العناصر الأساسية في العصابة، التي ضمت ثمانية متهمين، ومن بينهم زعيم المجموعة المعروف إعلاميًا بلقب “العصابة الجدّية”، بسبب أعمار أفرادها الكبيرة.

وأثارت الخطوة حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية، حيث اعتبر البعض أن موقف كيم كارداشيان يحمل جانبًا إنسانيًا نادرًا في مثل هذه القضايا، بينما رأى آخرون أن الاكتفاء بتعويض رمزي يعكس رغبتها في إنهاء القضية بعيدًا عن أي تصعيد جديد.

وتظل قضية سرقة كيم كارداشيان واحدة من أكثر الحوادث التي أثارت ضجة عالمية، ليس فقط بسبب قيمة المجوهرات المسروقة، ولكن أيضًا بسبب التأثير النفسي الكبير الذي تركته الواقعة على نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، والتي تحدثت أكثر من مرة عن شعورها بالخوف والصدمة بعد الحادث الشهير.

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

طريقة عمل جلاش بالكاسترد والفاكهة .. مذاق مقرمش وكريمي

أعراض منتصف العُمر عند النساء .. آلام المفاصل واضطرابات النوم أبرزها

هل يُساعد زيت الزيتون في بطء الشيخوخة؟.. نصائح لاختيار النوع الصحيح

