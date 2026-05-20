مباريات اليوم الأربعاء 20-5-2026 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 20-5-2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، لعل أبرزها مواجهات الجولة الختامية لحسم لقب الدوري الممتاز بين الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي إلى جانب مباراة فرايبورج وأستون فيلا في نهائي الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري المصري

المصري x الأهلي - 8 مساء

بيراميدز x سموحة - 8 مساء

الزمالك x سيراميكا كيلوباترا - 8 مساء

موعد نهائى الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

فرايبورج x أستون فيلا - 10 مساء -beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخليج x الأهلي - 9 مساء

النجمة x الشباب - 9 مساء