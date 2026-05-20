قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وقف رحلات البالون بالأقصر 3 أشهر خلال الصيف لتعزيز السلامة الجوية
بعد رصد مسيرة.. الاحتلال يفعل صفارات الإنذار في المالكية
بوتين: التعاون الروسي الصيني يقوم على نظام متعدد الأقطاب والتبادل التجاري تجاوز 200 مليار دولار
طقس الأربعاء: أمطار خفيفة في الشمال ورياح ترابية وحرارة شديدة في الجنوب
وزيرة خارجية المملكة المتحدة تثمن الجهود الحثيثة لمصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم الأربعاء 20 مايو 2026
ضبط الأسعار وجذب الاستثمارات .. ملفات حيوية على طاولة اجتماع الحكومة الأسبوعي
عصام السقا لصدى البلد: مسلسل “صحاب الأرض” نقلة مهمة في مسيرتي الفنية وتجربة إنسانية
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يناقشان مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 20-5-2026
مباريات اليوم الأربعاء 20-5-2026 .. والقنوات الناقلة
إعلان نتائج إصلاح التعليم المصري بالتعاون مع اليونيسيف بحضور رئيس الوزراء.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الأربعاء: أمطار خفيفة في الشمال ورياح ترابية وحرارة شديدة في الجنوب

حالة الطقس
حالة الطقس
حنان توفيق

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، طقسًا حارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.. أما ليلاً، فيكون الطقس معتدلا على أغلب أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

ويشهد اليوم نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من الصحراء الغربية والمناطق الداخلية من السواحل الشمالية الغربية، وشمال وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء. ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50-60 كم/س في مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما تتوقع الهيئة فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس

البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، اتجاه الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، اتجاه الرياح شمالية غربية.

خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، اتجاه الرياح شمالية غربية.

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 20

العاصمة الجديدة 32 21

6 اكتوبر 32 17

بنها 31 18

دمنهور 29 17

وادى النطرون 31 19

كفر الشيخ 29 18

بلطيم 28 18

المنصورة 29 18

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 29 18

طنطا 29 18

دمياط 23 18

بورسعيد 24 19

الاسماعيلية 31 18

السويس 30 18

العريش 25 17

رفح 28 16

رأس سدر 30 19

نخل 32 15

كاترين 27 12

الطور 32 20

طابا 24 17

شرم الشيخ 37 23

الغردقة 35 26

الاسكندرية 26 18

العلمين 25 17

مطروح 24 17

السلوم 25 18

سيوة 30 24

رأس غارب 30 24

سفاجا 36 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 39 24

حلايب 36 24

أبو رماد 37 23

مرسى حميرة 35 23

أبرق 37 24

جبل علبة 39 26

رأس حدربة 35 25

الفيوم 32 19

بني سويف 32 20

المنيا 34 19

أسيوط 36 19

سوهاج 37 20

قنا 42 28

الأقصر 45 26

أسوان 48 28

الوادى الجديد 41 28

أبوسمبل 48 27

طقس الأربعاء أمطار خفيفة نشاطًا للرياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تدرس التعليم تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ؟|اعرف الحقيقة

إنستا باي

ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي

الاسكان الاجتماعي

إيجار تمليكي بدون مقدم .. طرح جديد لـ شقق الإسكان كاملة التشطيب

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الطقس في مصر

أعلى درجة حرارة وأتربة .. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

فتحى سند

فتحي سند يفجر مفاجأة بشأن أزمة تذاكر سيراميكا كليوباترا والزمالك

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ صعود جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

السويد وفرنسا

السويد تعقد أكبر صفقة عسكرية في تاريخها

أرشيفي

الصين تشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية

البنتاجون

بولندا : واشنطن لم تقرر خفض قواتها العسكرية .. والالتزام الأمني مستمر

بالصور

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

طريقة عمل جلاش بالكاسترد والفاكهة .. مذاق مقرمش وكريمي

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة

أعراض منتصف العُمر عند النساء .. آلام المفاصل واضطرابات النوم أبرزها

النساء بعد الأربعين يشعرن بأعراض صحية مزعجة
النساء بعد الأربعين يشعرن بأعراض صحية مزعجة
النساء بعد الأربعين يشعرن بأعراض صحية مزعجة

هل يُساعد زيت الزيتون في بطء الشيخوخة؟.. نصائح لاختيار النوع الصحيح

كيف يساعد زيت الزيتون في إبطاء الشيخوخة
كيف يساعد زيت الزيتون في إبطاء الشيخوخة
كيف يساعد زيت الزيتون في إبطاء الشيخوخة

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد