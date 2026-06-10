شراكة استراتيجية .. وزير البترول يبحث مع الكويت تعزيز الاستثمارات في الطاقة

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الشيخ نواف سعود الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، وذلك على هامش زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والكويت في مجالات البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب زيادة الاستثمارات الكويتية في قطاع الطاقة المصري.

وأكد بدوي عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون في قطاع البترول يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة العربية القائمة على المصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يطرحها قطاع البترول المصري، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز في مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية، حيث دعا الوزير إلى تعزيز مشاركة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في هذه المشروعات.

كما تناولت المباحثات سبل الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها المؤسسة الكويتية في دعم المشروعات الإقليمية، لا سيما في منطقة شرق البحر المتوسط، بما يعزز التكامل بين أسواق الطاقة العربية والإقليمية، ويسهم في تحقيق أمن الطاقة واستدامة الإمدادات.

وأشار الوزير إلى أن مصر تواصل العمل على ترسيخ دورها كمركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، مؤكدًا أن التعاون مع الشركاء العرب يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.

وفي سياق متصل، جدد بدوي إدانة مصر لأي أعمال تستهدف أمن واستقرار الدول العربية، مؤكدًا تضامنها الكامل مع دولة الكويت، وأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة الخزانات البترولية وعمليات الاستكشاف والإنتاج، مع دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان حرصهما على البناء على ما تحقق من تعاون مشترك، والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة بما يدعم جهود التنمية وأمن الطاقة في المنطقة.