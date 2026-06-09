أحمد موسى: بحلول الغد ستكون مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بمجال التنقيب عن البترول "صفر"

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه منذ أكثر من عام صدر تكليف من الرئيس السيسي بضرورة سداد مستحقات الشركاء الاجانب العاملين في مجال التنقيب عن البترول .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "وزير البترول أكد أنه غدا 10 يونيو ستكون مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في مجال التنقيب عن البترول صفر".

وأضاف موسى: الدولة المصرية تتمتع بمصداقية في ملف إنهاء المستحقات المتراكمة للشركات الاجنبية العالمة في مصر من أكثر من 6 مليارات دولار إلى صفر ".

وأكمل: "لا توجد أي مستحقات متأخرة لأي شركة اجنبية تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والبترول".

ولفت الإعلامي أحمد موسى : "الدولة المصرية تفي بوعدها في ملف سداد مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في التنقيب عن الغاز والبترول ".

