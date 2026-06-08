أحمد موسى: نتنياهو لا يتحرك دون ضوء أخضر أمريكي

علق الإعلامي أحمد موسى على الهجمات الإيرانية الأخيرة التي شنتها طهران على تل أبيب، مؤكدًا أن ضربة إيران لم تؤثر على أي شيء.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تحدث مع ترامب فور الضربة الإيرانية، مردفًا: «ترامب في الأول قال "مش هضرب"، والأمر شأن إيراني إسرائيلي، ولكن عاوز أقولكم إن نتنياهو مش هيقدر يضرب غير لما ياخد الضوء الأخضر من ترامب».

وتابع الإعلامي أحمد موسى ان : «الكل عارف دلوقتي إن سبب الضربات اللي حصلت هدفها اليورانيوم، حد دلوقتي جايب سيرة مضيق هرمز، أمريكا تبيع البترول بمليارات الدولارات خلال الشهور الماضية».

وأشار أحمد موسى إلى أن العالم كله متضرر من حصار إيران، وأمريكا هي المستفيد الوحيد، مضيفًا: «أمريكا باعت بترول بمليارات، أمريكا عاوزة ده يستمر علشان العالم يروح ليها ياخد البترول منها بدلًا من بترول الخليج».

ونوه الإعلامي أحمد موسى، بأنه «مفيش أي إجراء يتم دون موافقة أمريكا، والنهاردة نتنياهو طلع بيانًا قصيرًا للغاية».