أحمد موسى : تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية غدًا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزير البترول كريم بدوي أعلن أنه منذ عام ونصف صدر تكليف من الرئيس السيسي بشأن سداد مستحقات الشركاء الأجانب، موضحًا أن المستحقات التي كانت قائمة منذ عام 2021 بلغت 6.1 مليار دولار.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن منتدى غاز شرق المتوسط يُعقد لأول مرة في واشنطن، وأن وزير البترول أعلن أن مستحقات شركات البترول الأجنبية ستصل إلى صفر غدًا، تنفيذًا لوعد الرئيس السيسي الذي حدد نهاية يونيو موعدًا لإنهاء هذا الملف.

وأضاف أن هذا الأمر يؤكد جدية الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تحدث خلال مؤتمر «إيجبس 2024» عن ضرورة الانتهاء من سداد جميع المستحقات، موضحًا أن بعض الشركات كانت تعمل بوتيرة أبطأ بسبب تأخر مستحقاتها المالية.

وأضاف أن وزير البترول أكد حفر 101 بئر استكشافية للنفط والغاز خلال عام 2026، لافتًا إلى أن المنتدى يمثل رسالة مهمة تعكس حجم العمل الذي تقوم به الدولة في هذا القطاع الحيوي.

وتابع: «وزير البترول أعلن مؤشرات إيجابية، مؤكدًا وجود استثمارات جديدة من شركات البترول خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 17 مليار دولار، ما يعكس ثقة هذه الشركات في حجم الثروات والفرص المتاحة داخل مصر».

وأوضح: «كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة تتجه إلى زيادة استثماراتها في مصر، وهو ما يعزز من دور الدولة المصرية، خاصة أنها دولة موثوقة وتمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة شرق المتوسط»