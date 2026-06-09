دي بروين اتفتش ذاتي.. أحمد موسى: أمريكا منعت جماهير إيران من حضور مباريات المونديال

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك شكاوى متعددة من بعثات المنتخبات المشاركة في المونديال من أرضية الملاعب في الولايات المتحدة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أمريكا مش عارفة تعمل ملاعب جيدة استعدادا لبطولة المونديال، و أمريكا عندها حساسية من الأوضاع الأمنية وخايفين من أي حادث يحصل ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أمريكا منعت جماهير إيران من حضور مباريات المنتخب الإيراني في المونديال ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" تم تفتيش دي بروين نجم منتخب بلجيكا بشكل ذاتعي في المطار لدى وصول بعثة منتخب بلجيكا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" اين الروح الرياضية في التعامل مع بعثات المنتخبات المشاركة في المونديال ".

