مشهد عنصري.. أحمد موسى: أمريكا فتشت منتخب السنغال ذاتي ناقص يبصموهم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه من المتوقع أن تكون النسخة الحالية من كأس العالم في الولايات المتحدة ستكون أسوأ نسخة .
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في حاجة إسمها أصول وروح رياضة وحفاوة باستقبال المنتخبات المشاركة في كأس العالم .
وأضاف :" أمريكا تقدم ٍأسوأ استقبال لمنتخبات العالم وأمريكا بتعذب البعثات المشاركة في كأس العالم ".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الولايات المتحدة تصدر صورة سلبية عن كأس العالم ".
ولفت :" أمريكا قامت بتفتيش لاعبي منتخب السنغال تفتيش ذاتي وهذا مشهد عنصري سلبي للغاية وده ناقص يبصموهم ".