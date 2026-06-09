مشهد عنصري.. أحمد موسى: أمريكا فتشت منتخب السنغال ذاتي ناقص يبصموهم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه من المتوقع أن تكون النسخة الحالية من كأس العالم في الولايات المتحدة ستكون أسوأ نسخة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في حاجة إسمها أصول وروح رياضة وحفاوة باستقبال المنتخبات المشاركة في كأس العالم .

وأضاف :" أمريكا تقدم ٍأسوأ استقبال لمنتخبات العالم وأمريكا بتعذب البعثات المشاركة في كأس العالم ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الولايات المتحدة تصدر صورة سلبية عن كأس العالم ".

ولفت :" أمريكا قامت بتفتيش لاعبي منتخب السنغال تفتيش ذاتي وهذا مشهد عنصري سلبي للغاية وده ناقص يبصموهم ".

