لتيسير الحركة المرورية.. جهود مكثفة لمعالجة تسريب مياه أسفل نفق كوبري النيل بالمنيا

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال معالجة تسريب كميه من المياه أسفل نفق كوبري النيل، والذي يربط محور طريق كورنيش النيل من قرية ماقوسة بالطريق الزراعي حتى مدخل مدينة المنيا الشمالي، وذلك تنفيذأ لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة التي قد تؤثر على حركة المواطنين وسلامتهم .

فقد رصدت الوحدة المحلية تسريب كميات كبيرة من المياه أسفل النفق، الأمر الذي تسبب في إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة، وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة للتعامل مع الموقف ورفع آثار التسريب .

وأكد سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، أن الوحدة المحلية تتعامل بشكل فوري مع أي معوقات قد تؤثر على حياة المواطنين أو حركة السير، مشيراً إلى أن الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرارية الحركة المرورية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.

موضحا أنه تم الدفع بعدد 4 سيارات شفط مياه، وسيارة كهرباء، وحفار تابع للوحدة المحلية، وتم شفط المياه المتراكمة بالكامل للوصول إلى مصدر التسريب، كما تم تنفيذ أعمال حفر بالموقع وإزالة التربة الضعيفة تمهيداً لتدعيم المنطقة وعمل صبة خرسانية مناسبة تتحمل حركة ومرور المركبات.

وأضاف أنه تم سحب عينة من المياه المتسربة وإرسالها للتحليل الفني، بهدف تحديد المصدر الفعلي للتسريب واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة بشكل جذري ومنع تكرارها.