قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة لواقعة سكان عقاري منطقة كفرطهرمس..الأهالي أخلوا العمارتين ومحافظ الجيزة يضعهما تحت الملاحظة 3 أشهر
الأرصاد تحذر من الإجهاد الحراري .. وهذه طرق الوقاية
حقيقة بقعة زيت الجبيل بطور سيناء.. لجنة فنية تؤكد خلو الشاطئ من أي تلوث
الفكرة اتأجلت | شوبير يعلن خبرًا مثيرًا عن الأهلي
طهران : لا علاقة وصاية بين إيران ولبنان .. والتنسيق بيننا لمواجهة عدو مشترك
رصاصة الغدر .. طمع في سيارة قاد شابًا إلى حبل المشنقة بـ راس سدر
أمام البرلمان | وزيرة الإسكان : إطلاق منصة لتصدير العقار للأجانب
بـ VIP Premium | السكة الحديد تُعلن تطوير قطارات خط القاهرة - أسوان .. مواعيد وتفاصيل
يمنع اللوكيميا وأخطر الأمراض .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود
كان قدوة في العمل والإنتاج.. خالد الجندي: النبي كان أغنى الناس ولم يكن فقيرا
كأس العالم 2026 | موعد مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ضبط 107 مخالفات تموينية وغلق 15 منشأة مخالفة خلال حملات بالمنيا

حملات رقابية مكثفة
حملات رقابية مكثفة
ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري والتلاعب بالسلع، وضمان توافر منتجات آمنة للمواطنين وفق الاشتراطات القانونية والصحية.

وأكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي من خلال الوحدات المحلية، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامة السلع المتداولة بالأسواق.

وأسفرت الحملات المكثفة التي نُفذت بمختلف مراكز المحافظة عن ضبط 107 مخالفات تموينية متنوعة، واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين.

ففي مركز مطاي، تم تحرير 28 محضرًا تموينيًا شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم صرف بون للمواطنين، وعدم وجود سجل تجاري، ومخالفات تتعلق بالنظافة والذبح خارج المجازر، إلى جانب ضبط سلع تموينية مُجمعة بغرض إعادة بيعها، وكميات من المشروبات الغازية وعبوات المكرونة مجهولة المصدر وبدون فواتير.

وفي مركز بني مزار، نفذت الوحدة المحلية حملات تفتيشية على المحال التجارية للتأكد من الالتزام باشتراطات الترخيص، وأسفرت عن غلق عدد من المحال غير المرخصة وتحصيل غرامات فورية على المخالفين.

كما تمكنت حملة رقابية موسعة بقرية تلة التابعة لمركز المنيا من ضبط مصنعين غير مرخصين لتصنيع وتعبئة المخللات، مع رصد مخالفات تتعلق بسوء التخزين وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مركز مغاغة، أسفرت الحملات عن تحرير 27 مخالفة تموينية وصحية بالمخابز والأسواق، شملت مخالفات تموينية متنوعة وضبط سلع مجهولة المصدر، إلى جانب التحفظ على كميات من السكر.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 20 مخالفة تموينية متنوعة، فضلاً عن غلق وتشميع 15 محلًا تجاريًا لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

مخالفات تموينية 

وفي مركز العدوة، أسفرت الحملات التموينية التي استهدفت المخابز بقرية عطف حيدر عن تحرير 32 محضرًا تموينيًا تنوعت بين نقص الوزن، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم صرف بون للمواطنين، ومخالفات تتعلق بالنظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

محافظ المنيا حملات رقابية منشآت مخالفة الوحدات المحلية الأسواق والمخابز البلدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح قسمي الاستقبال والطوارئ والباطنة الداخلي وعيادة الماموجرافي بمستشفى بلبيس

محمد شاكر وهيفاء وهبي

الأول عربيا والسابع عالميا.. القمر ديالي يحقق إنجازا جديدا

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟

بالصور

يمنع اللوكيميا وأخطر الأمراض .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود

الثوم الأسود
الثوم الأسود
الثوم الأسود

محافظ الشرقية يفتتح قسمي الاستقبال والطوارئ والباطنة الداخلي وعيادة الماموجرافي بمستشفى بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل تكساس صوص

طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..

الأول عربيا والسابع عالميا.. القمر ديالي يحقق إنجازا جديدا

محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد