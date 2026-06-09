ضبط 107 مخالفات تموينية وغلق 15 منشأة مخالفة خلال حملات بالمنيا

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري والتلاعب بالسلع، وضمان توافر منتجات آمنة للمواطنين وفق الاشتراطات القانونية والصحية.

وأكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي من خلال الوحدات المحلية، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامة السلع المتداولة بالأسواق.

وأسفرت الحملات المكثفة التي نُفذت بمختلف مراكز المحافظة عن ضبط 107 مخالفات تموينية متنوعة، واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين.

ففي مركز مطاي، تم تحرير 28 محضرًا تموينيًا شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم صرف بون للمواطنين، وعدم وجود سجل تجاري، ومخالفات تتعلق بالنظافة والذبح خارج المجازر، إلى جانب ضبط سلع تموينية مُجمعة بغرض إعادة بيعها، وكميات من المشروبات الغازية وعبوات المكرونة مجهولة المصدر وبدون فواتير.

وفي مركز بني مزار، نفذت الوحدة المحلية حملات تفتيشية على المحال التجارية للتأكد من الالتزام باشتراطات الترخيص، وأسفرت عن غلق عدد من المحال غير المرخصة وتحصيل غرامات فورية على المخالفين.

كما تمكنت حملة رقابية موسعة بقرية تلة التابعة لمركز المنيا من ضبط مصنعين غير مرخصين لتصنيع وتعبئة المخللات، مع رصد مخالفات تتعلق بسوء التخزين وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مركز مغاغة، أسفرت الحملات عن تحرير 27 مخالفة تموينية وصحية بالمخابز والأسواق، شملت مخالفات تموينية متنوعة وضبط سلع مجهولة المصدر، إلى جانب التحفظ على كميات من السكر.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 20 مخالفة تموينية متنوعة، فضلاً عن غلق وتشميع 15 محلًا تجاريًا لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

مخالفات تموينية

وفي مركز العدوة، أسفرت الحملات التموينية التي استهدفت المخابز بقرية عطف حيدر عن تحرير 32 محضرًا تموينيًا تنوعت بين نقص الوزن، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم صرف بون للمواطنين، ومخالفات تتعلق بالنظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

