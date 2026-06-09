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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

متابعة يومية لمنظومة النظافة والتجميل ورفع المخلفات للحفاظ على البيئة بالمنيا

حملات نظافة مستمرة
حملات نظافة مستمرة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، في إطار جهود الدولة لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى استمرار التوسع في زيادة المساحات الخضراء وتنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» بمختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الهواء والحد من التلوث وخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات تمثل أحد المحاور الرئيسية للحفاظ على البيئة والارتقاء بالمشهد الحضاري، مؤكدًا استمرار تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة عمل متكاملة تستهدف الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والطرق الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي مركز العدوة، تابعت الوحدة المحلية أعمال النظافة ورفع المخلفات بالمدخل الغربي للمدينة، حيث تم رفع التراكمات وتحسين المظهر العام بمداخل المدينة والشوارع الرئيسية.

وفي مركز مغاغة، واصلت الوحدة المحلية تنفيذ أعمال النظافة المكثفة خلال الفترة المسائية بأحياء شرق ووسط وجنوب المدينة، من خلال رفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والجانبية ومناطق التجمعات، مع الدفع بالمعدات وسيارات النقل وفرق العمل الميدانية لضمان استمرارية العمل على مدار اليوم.

كما شهد مركز بني مزار تنفيذ حملات نظافة موسعة بقرى أبو جرج وبني صامت، شملت رفع المخلفات وتطهير ترعة أبو جرج ورفع نواتج التطهير، إلى جانب تنظيف الطرق الرئيسية والفرعية باستخدام معدات الوحدات القروية، بما يسهم في تحسين البيئة .

وفي مركز مطاي، تواصلت حملات النظافة اليومية بالأحياء المختلفة، حيث تم رفع المخلفات من عدد من المناطق والشوارع الرئيسية بأحياء شرق وشمال وجنوب وغرب المدينة، مع استمرار نقل المخلفات إلى المقلب الرئيسي حفاظًا على الصحة العامة.

أما في مركز سمالوط، فقد نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من المقلب الوسيط بقرية قلوصنا، أسفرت عن نقل نحو 250 طنًا من المخلفات إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي الشرقي، ضمن جهود تطوير منظومة المخلفات الصلبة .

وفي مركز المنيا، تواصلت أعمال النظافة المكثفة بطريق مصر – أسوان الزراعي غرب المدينة، حيث تم رفع كميات من الأتربة والتراكمات على جانبي الطريق وتسوية المناطق المحيطة به، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية والارتقاء بمستوى النظافة العامة. كما تابعت الوحدة المحلية أعمال قص وتهذيب وتقليم الأشجار بطريق مصر – أسوان أمام مجمع مواقف المنيا وحتى كوبري المحطة، إلى جانب جمع ورفع نواتج التقليم والمخلفات الناتجة عن الأعمال.

وشملت الجهود كذلك أعمال النظافة الدورية ورفع المخلفات بطول كورنيش النيل، ومتابعة ري وصيانة المسطحات الخضراء وأحواض الزهور، في إطار خطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتعزيز الرقعة الخضراء وتحسين جودة البيئة بالمناطق العامة والمتنزهات.

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