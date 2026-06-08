سماعة داخل نظارة طبية.. حقوق المنيا تضبط طالبا أثناء الغش بحيلة مبتكرة

تمكن المراقبون بكلية الحقوق بجامعة المنيا من ضبط طالب بالفرقة الرابعة، استخدم سماعة بلوتوث مدمجة داخل نظارة طبية، وذلك خلال أداء امتحان مادة القانون الدولي الإنساني؛ في محاولة للغش الإلكتروني.

وقالت الكلية، في بيان لها، إنه في إطار جهودها لمواجهة ظواهر الغش، خاصة التي تتم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ تم تكثيف أعمال المراقبة والانضباط داخل اللجان الامتحانية، لرصد أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات.

وأضافت أنه خلال انعقاد امتحانات الفرقة الرابعة اليوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2026، لاحظ أحد معاوني هيئة التدريس المكلفين بأعمال المراقبة وميضًا أحمر دقيقًا ينبعث من النظارة الطبية التي يرتديها أحد الطلاب داخل اللجنة.

وبفحص النظارة، تبين أنها مزودة بسماعة بلوتوث متصلة بهاتف محمول، فيما كان هناك شخص آخر على الطرف الثاني يقوم بإملاء الإجابات للطالب أثناء الامتحان.

وأكدت الكلية أنه تم التحفظ على النظارة والهاتف المحمول، وتحرير محضر بالواقعة، مع إحالة الطالب إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.