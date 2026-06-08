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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنايات المنيا تحيل أوراق متهمين أخذا بالثأر لفضيلة المفتي

إحالة أوراق المتهمين للمفتي
إحالة أوراق المتهمين للمفتي
ايمن رياض

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم، أوراق القضية رقم 14438 لسنة 2011، والمقيدة برقم 478 لسنة2011 كلي شمال المنيا، والتي تتضمن اتهام شقيقين مقيمين بإحدى قري شرق النيل، بمركز مغاغة، سبق معاقبتهم غيابيا بالإعدام شنقا، وقد تم إلقاء القبض عليهما، وإعادة إجراءات محاكمتهم، لاتهامهم وآخرين بقتل 11 شخصا والشروع في قتل 7 آخرين بإطلاق أعيرة نارية، ثأرا لمقتل شقيقهم الذي قتل علي يد أحد أفراد المجني عليهم، بسبب خلافات جيرة، وفقا لأمر الاحالة الصادر عن النيابة العامة، الي فضيلة المفتي لأبداء الراي الشرعي في إعدام الشقيقين شنقا.


وعقدت هيئة المحكمة، جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد، وعضوية المستشارين، محمود السيد إسماعيل، تامر مجدي، حسن بشير، وأمانة سر، على العسلي، وخالد محمد عبدالغني، واطلعت على أوراق القضية، وأصدرت قرارها ، وحددت جلسة دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم .

تعود أحداث الواقعة وفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، أنه بتاريخ 20 يناير 2011 قام المتهمين مع آخرين بقتل 11 شخصا والشروع في قتل 7 آخرين، مع سبق الإصرار والترصد، بأن أعدوا أسلحة نارية وتوجهوا إلى منازل المجني عليهم وإطلاق الأعيرة النارية صوبهم ثـأرا لشقيقهم الذي قتل علي يد أحد أفراد المجني عليهم، بسبب خلافات الجوار.
 

وقامت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بإلقاء القبض على بعض المتهمين والسلاح المستخدم، بينما فر آخرين هربا، تم التحفظ علي المتهم والأسلحة المستخدمة، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيقات.

المنيا مغاغة جنايات الثار مقتل

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