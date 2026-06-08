محافظ المنيا: توفير الأجواء المناسبة للطلاب ولن نسمح بأى محاولات للغش

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين، جولة ميدانية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير الأجواء المناسبة للطلاب وضمان انتظام العملية الامتحانية بمختلف التخصصات الفنية والتكنولوجية.

وتفقد المحافظ لجان المدارس التكنولوجية التطبيقية بمدرسة مصر للتأمين بمدينة المنيا الجديدة، والتي تضم مدرستي «مصر للتأمين» و«WE»، حيث تابع سير الامتحانات داخل اللجان، واطلع على مستوى التجهيزات والإجراءات التنظيمية المتبعة لضمان انتظام الامتحانات.

وأكد اللواء كدواني أن الدولة تولي اهتماماً متزايداً بالتعليم الفني والتكنولوجي باعتباره أحد الركائز الأساسية لإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن المدارس التكنولوجية التطبيقية تمثل نموذجاً متطوراً للتعليم القائم على الشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات وتأهيل الطلاب وفقاً للمعايير الحديثة.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بتهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وتوفير سبل الراحة اللازمة لهم، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.

كما شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات المنظمة بكل حزم، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، والتصدي لمحاولات الغش حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار المحافظ إلى المتابعة المستمرة من خلال مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والوحدات المحلية، لضمان انتظام الامتحانات والتدخل السريع حال حدوث أي طارئ.

وأوضح صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات هذا العام يبلغ 45 ألفاً و121 طالباً وطالبة داخل 109 لجان امتحانية على مستوى المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وحمادة نصر، مدير إدارة المنيا التعليمية، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا .