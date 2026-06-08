قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200 جنيه رسوم التقدم لامتحانات المواد التخصصية للمرة الواحدة بقانون التعليم
رئيس صحة النواب: مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتترأس خارطة السياحة العلاجية عالمياً
الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب برتغالي.. وفرج عامر يكشف التفاصيل
رئيس صحة النواب: السياحة العلاجية تعزز القوة الناعمة لمصر وتدعم النقد الأجنبي
سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8 يونيو
إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية لطالبة بالجيزة وإحالة طاقم اللجنة بالكامل للتحقيق
رغم الهجمات الإيرانية الإسرائيلية.. الأردن: الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي
قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا الغربي
طهران: نعلن وقف عملياتنا.. ترامب: إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار
ترامب: حصار إيران مستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: توفير الأجواء المناسبة للطلاب ولن نسمح بأى محاولات للغش

محافظ المنيا يتفقد اللجان
محافظ المنيا يتفقد اللجان
ايمن رياض

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين، جولة ميدانية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير الأجواء المناسبة للطلاب وضمان انتظام العملية الامتحانية بمختلف التخصصات الفنية والتكنولوجية.

وتفقد المحافظ لجان المدارس التكنولوجية التطبيقية بمدرسة مصر للتأمين بمدينة المنيا الجديدة، والتي تضم مدرستي «مصر للتأمين» و«WE»، حيث تابع سير الامتحانات داخل اللجان، واطلع على مستوى التجهيزات والإجراءات التنظيمية المتبعة لضمان انتظام الامتحانات.

وأكد اللواء كدواني أن الدولة تولي اهتماماً متزايداً بالتعليم الفني والتكنولوجي باعتباره أحد الركائز الأساسية لإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن المدارس التكنولوجية التطبيقية تمثل نموذجاً متطوراً للتعليم القائم على الشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات وتأهيل الطلاب وفقاً للمعايير الحديثة.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بتهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وتوفير سبل الراحة اللازمة لهم، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.

كما شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات المنظمة بكل حزم، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، والتصدي لمحاولات الغش حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار المحافظ إلى المتابعة المستمرة من خلال مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والوحدات المحلية، لضمان انتظام الامتحانات والتدخل السريع حال حدوث أي طارئ.

وأوضح صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات هذا العام يبلغ 45 ألفاً و121 طالباً وطالبة داخل 109 لجان امتحانية على مستوى المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وحمادة نصر، مدير إدارة المنيا التعليمية، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا .

المنيا محافظ المنيا الدبلومات امتحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

الاهلي

10 ملايين دولار.. هل يواجه الأهلي المصري فرق الهلال والنصر وإنتر ميامي في موسم الرياض؟

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

ترشيحاتنا

المتهم

الفبض على قائد سيارة صدم أخرى بالدقهلية

أرشيفية

المؤبد لشقيقين أنهيا حياة شاب داخل منزله في أوسيم

صورة أرشيفية

إصابة 10 أشخاص في اصطدام ميكروباص برصيف بالشرقية

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد