محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ويطمئن على انتظام سير الامتحانات

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين، جولة ميدانية لتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

شملت الجولة لجان مدرسة الحي المتميز للتعليم الأساسي بمدينة المنيا الجديدة، والتي تضم مدارس «رجاك» و«البريطانية» و«طلائع المستقبل»، بالإضافة إلى لجنة مدرسة «25 يناير» داخل مدرسة «التجريبية 2» بمدينة المنيا.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، وتوافر سبل الراحة والرعاية للطلاب، موجهاً بتوفير بيئة هادئة وآمنة تساعدهم على أداء الامتحانات في أجواء مناسبة، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ومنع الإشغالات والتكدسات أمام اللجان.

وأكد اللواء كدواني أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمنظومة التعليمية، وتحرص على تهيئة المناخ المناسب لأبنائها الطلاب خلال فترة الامتحانات، مشدداً على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية على مستوى الإدارات التعليمية.

كما شدد المحافظ على التعامل بكل حزم مع أي محاولات للغش، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وانتظام العملية الامتحانية.

وأشار المحافظ إلى أن مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم والوحدات المحلية، لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول والتدخل الفوري حال وجود أي طوارئ.

من جانبه، أوضح صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 119 ألفاً و435 طالباً وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 509 لجان على مستوى المحافظة، فيما يؤدي 599 طالباً وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 4 مقرات امتحانية.

رافق المحافظ خلال الجولة صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وحمادة نصر، مدير إدارة المنيا التعليمية، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.