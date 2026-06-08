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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. غلق 29 محلاً مخالفًا للترخيص وإصدار 12 تصريحا

استخراج التراخيص
استخراج التراخيص
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مبادرة "ترخيصك في محلك" تُجسد توجهات الدولة نحو تبسيط الإجراءات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، من خلال تسهيل إجراءات تقنين أوضاع الأنشطة التجارية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن المبادرة تسهم في توفير بيئة عمل منظمة وآمنة ونعزز الاستقرار القانوني لأصحاب الأنشطة التجارية.


وأوضح المحافظ أن الدفع بسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة ولجان التراخيص إلى القرى والمناطق المستهدفة يهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين بمقار إقامتهم وأنشطتهم التجارية، واختصار الوقت والجهد، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير الحماية القانونية الكاملة للمحال والمنشآت.

في هذا السياق، استعرض المحافظ تقريراً حول نتائج الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز مطاي وديرمواس وبني مزار، والتي أسفرت عن تسجيل 77 طلباً إلكترونياً على منظومة تراخيص المحال العامة، وإصدار 12 تصريحاً مؤقتاً، إلى جانب تنفيذ 29 قرار غلق إداري للمحال المخالفة التي تزاول النشاط دون ترخيص.

ففي مركز مطاي، استهدفت الحملة قرية الكفور بمشاركة اللجنة العامة لتراخيص المحال العامة وسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، حيث تقدم 19 مواطناً بطلبات الترخيص عبر المنظومة الإلكترونية، وتم إصدار 12 تصريحاً مؤقتاً، فضلاً عن تنفيذ 4 قرارات غلق إداري لمنشآت تمارس النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وفي مركز ديرمواس، توجهت الحملة إلى قرية دلجا، وشهدت إقبالاً ملحوظاً من المواطنين، حيث تم تسجيل 30 طلباً إلكترونياً لتراخيص المحال العامة، كما جرى تنفيذ 12 قرار غلق إداري للمحال والأنشطة غير المرخصة.

و في مركز بني مزار، واصلت اللجان المختصة وسيارات المركز التكنولوجي المتنقلة تقديم خدماتها للمواطنين، وأسفرت الحملة عن تسجيل 28 طلباً إلكترونياً على منظومة التراخيص، إلى جانب تنفيذ 13 قرار غلق إداري لمحال مخالفة تباشر أنشطتها دون ترخيص.

وأكد محافظ المنيا استمرار تنفيذ المبادرة بمختلف مراكز المحافظة، وتكثيف الجهود الميدانية لتيسير إجراءات الترخيص وتشجيع أصحاب الأنشطة على تقنين أوضاعهم، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حق الدولة والمواطنين.

المنيا محافظ المنيا تراخيص المحلات

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