موقف إنساني.. عميد حقوق المنيا ينتظر مع طفل بحديقة الكلية لحين انتهاء والدته من الامتحان |صور

في لفتة إنسانية وموقف راق قام الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا بالانتطار مع طفل يدعي " يزن" ابن إحدى الطالبات التي كانت تؤدي الامتحانات اليوم والذى كان ينتظر فى حديقة الكلية بمفرده لحين انتهاء الامتحانات ويعود إلى والدته، في مشهد إنساني حاز على إعجاب الجميع.

في نفس السياق أجرى الدكتور حسن سند عميد الكلية، جوله تفقدية للاطمئنان على سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني باللجان ، فقد أدى طلاب المستوى الرابع اليوم امتحان مادتي القانون التجاري وقانون المرافعات.

وشدد الدكتور سند، على عدم اصطحاب التليفون المحمول وأية أجهزة مرئية أو سمعية من وظيفتها نقل المعلومات داخل اللجان الإمتحانية، أو أية متعلقات تخص مادة الامتحان، وأكد على أن من يضبط وبحوزته مثل هذه الأجهزة أو المتعلقات سوف يتم حرمانه من امتحان المادة وتحويله للشئون القانونية للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية التأديبية الرادعة معه.

وأوضح أن أسئلة الامتحان لم تخرج عن المنهج الدراسي بالكتاب الجامعي بالمنصة الالكترونية للكتاب الجامعي بالجامعة، كما أن أسئلة الامتحان جاءت طبقا لمعايير الورقة الإمتحانية ومعايير الجودة التي وضعتها الجامعة.

كما حث جميع القائمين على سير العملية الإمتحانية على توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب الممتحنين.