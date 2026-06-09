حالة من الحزن.. تشييع جنازة شقيقين لقيا مصرعهما في حادث مروري بالمنيا

شيع أهالي مركز بني مزار شمال المنيا، جثماني شقيقين لقيا مصرعهما في حادث مروري في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط حالة من الحزن الشديد وخاصتا بعد أيام من تكريمهما في احتفال توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم.



وشيع المئات من أهالي مدينة بني مزار والقرى المجاورة الشابين " يوسف شعبان وشقيقه عبد الرحمن " اللذان كان يتمتعا بحسن الخلق وطيبة القلب.

ونعى الأهالي الشابين المتوفين وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمركز بني مزار الي دفتر عزاء حزنا على الشابين الشقيقين الذين شهد لهما جميع اهالي القرية بحسن الخلق، داعين الله لهما أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.