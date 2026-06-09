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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري المنيا: ضبط ومصادرة نصف طن لحوم غير صالحة ومذبوحة خارج المجازر

حملات بيطرية متنوعة
حملات بيطرية متنوعة
ايمن رياض

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على أسواق ومحال بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز المحافظة، في إطار خطة متكاملة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حزم لأي ممارسات تضر بالأمن الغذائي أو تهدد الصحة العامة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وعدم التهاون مع أي محاولات لطرح أو تداول منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، استعرض الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، نتائج الحملات التفتيشية المكثفة التي نُفذت بالتنسيق مع مباحث التموين على مدار الأسبوعين الماضيين، واستهدفت محال الجزارة، وأماكن بيع وتداول الدواجن والأسماك والمصنعات الغذائية.

وأوضح مدير المديرية أن الحملات أسفرت عن تحرير 59 مخالفة بيطرية وتموينية، وضبط ومصادرة 572 كيلوجرامًا من اللحوم ومنتجاتها، منها 343 كيلوجرامًا من اللحوم والكبدة والدواجن والأسماك والمصنعات الغذائية واللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 229 كيلوجرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية المعتمدة.

المنيا محافظ المنيا حملات بيطري

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