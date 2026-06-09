محافظ المنيا: انتظام أعمال توريد القمح واستلام نحو 512 ألف طن

اعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تحقيق معدلات متقدمة في توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026، حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة حتى الآن 511 ألفًا و988 طنًا و857 كيلوجرامًا، من خلال الصوامع والشون والهناجر ونقاط التجميع المعتمدة بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أن المنيا تواصل جهودها المكثفة لمتابعة منظومة التوريد ميدانيًا وتذليل أية معوقات قد تواجه المزارعين، بما يضمن انتظام عمليات الاستلام وسرعة إنهاء الإجراءات داخل مواقع التخزين المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المحافظة تشهد تنسيقًا مستمرًا بين جميع الجهات المعنية لضمان انتظام أعمال التوريد، مع المتابعة اليومية لمعدلات الاستلام بمختلف المواقع التخزينية، منوها بأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة لرصد نسب التوريد والتدخل الفوري لحل أية مشكلات طارئة.

وأضاف المحافظ أن الكميات الموردة تعكس وعي المزارعين وحرصهم على تسويق محصولهم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، بما يسهم في دعم المخزون الاستراتيجي للدولة من القمح، وتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

من جانبه أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن لجان الاستلام تواصل أعمالها بجميع المواقع التخزينية وفقًا للضوابط المنظمة لعملية التوريد، مع إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من جودة الأقماح الموردة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير متابعة يومية لرصد معدلات التوريد بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار تقديم جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين، بما يضمن انتظام عملية التوريد وتحقيق المستهدف من الموسم الحالي.