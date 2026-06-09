انتشال جثتين لشابين غرقا في ترعة السبخة بسمالوط شمال المنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بسمالوط شمال المنيا، من انتشال جثتين شابين غرقا اثناء الاستحمام بترعة السبخة بمركز سمالوط، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بغرق " محمد. ع. م 15 سنة ومحمود. ع. م 15 سنة، ومقيمين بقرية العامودين التابعة لمركز سمالوط، أثناء الاستحمام بترعة السبخة هروبا من حرارة الجو.

تم نقل الجثمانين لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت ندب الدكتور محمد صلاح مفتش صحة المركز لمناظرة الجثمان.

وكشف مفتش الصحة في تقريره ان سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لأهليته.