أحمد موسى: أمريكا تتعامل مع بعثة منتخب إيران وكأنهم في سجن جوانتانامو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة قامت بحجز حكم صومالي مشارك في المونديال 7 ساعات في المطار ورفضوا دخوله إلى الولايات المتحدة الامريكية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسناد تنتظيم بطولة كأس العالم إلى أمريكا كان خطأ كبيرا، والتنظيم الرائع في مونديال قطر لن يتكرر مجددا".



وأضاف :" لا يليق أن تقوم الولايات المتحدة بتفتيش المنتخبات بشكل ذاتي ولازم الفيفا تحمي المنتخبات والبعثات الخاصة بهم ".



وأكمل موسى :" ما تفعله أمريكا مع بعثة منتخب إيران لا يليق ولا يجوز الربط بين السياسة والرياضة ومنتخب إيران يدفع ثمن الحرب بين واللايات املتحدة وإيران ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إجراءات امنية امريكية للتعامل مع بعثة منتخب إيران وكأنهم في سجن جوانتانامو".