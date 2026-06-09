أحمد موسى: لدينا ثقة كبيرة في نجوم منتخبنا للتأهل من دور المجموعات في كأس العالم

تمنى الإعلامي أحمد موسى، كل التوفيق لمنتخب مصر في مشوار كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية,.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يارب منتخبنا يصعد للدور الثاني من المونديال ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" لدينا ثقة كبيرة في لاعبي ونجوم منتخبنا للتأهل من دور المجموعات في كأس العالم ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" على لاعبي المنتخب أن يبذلوا قصارى جهدهم من اجل تحقيق نتائج إيجابية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك شكاوى متعددة من بعثات المنتخبات المشاركة في المونديال من أرضية الملاعب في الولايات المتحدة .