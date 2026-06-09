محدش يتكلم عن الانتماء..فرج عامر يكشف مصير حسين الشحات

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن مصير نجم الاهلي حسين الشحات وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر: الدنيا بتقول الكلام دة

حسين الشحات مستني نتيجة نهائي الكاس في ليبيا النهاردة ويتمنى فوز الاتحاد الليبي اللي بيدربه حسام البدري ، وينتظر نتيجة مفاوضات الاتحاد الليبي مع جون كلود نجم الهلال السوداني لو الاتحاد كسب ومفاوضاته مع جون كلود فشلت حيتكل علي الله ويروح الاتحاد الليبي ، لو الموضوع متمش كدة حيمشي في الاهلي محدش يتكلم عن الانتماء.

وتوقفت المفاوضات بين الأهلي واللاعب عند راتب سنوي صافٍ يقدر بـ25 مليون جنيه، بالإضافة إلى بعض الامتيازات الإعلانية، وهو ما يقل كثيرًا عن المقابل المالي المعروض عليه من الناديين الليبي والقطري.

وحجز الشحات تذاكر سفر له ولأسرته خارج مصر، ومن المنتظر أن يوقع لناديه الجديد قبل موعد السفر، حيث ينتظر الساعات القليلة المقبلة لحسم موقفه النهائي، في حال عدم موافقة الأهلي على مطالبه المالية ومنحه راتبًا لا يقل عن 40 مليون جنيه سنويًا.