هاني حتحوت: حسين الشحات يقترب من الرحيل عن الأهلي

استقر حسين الشحات على الرحيل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل، والتوقيع لنادٍ جديد خارج مصر، في ظل تعثر مفاوضات تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال هاني حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس، يمتلك الشحات عرضين خارجيين، الأول من أهلي طرابلس الليبي براتب سنوي يبلغ مليونًا و500 ألف دولار، فيما تلقى عرضًا قطريًا آخر تصل قيمته إلى مليوني دولار في الموسم.

وتوقفت المفاوضات بين الأهلي واللاعب عند راتب سنوي صافٍ يقدر بـ25 مليون جنيه، بالإضافة إلى بعض الامتيازات الإعلانية، وهو ما يقل كثيرًا عن المقابل المالي المعروض عليه من الناديين الليبي والقطري.

وحجز الشحات تذاكر سفر له ولأسرته خارج مصر، ومن المنتظر أن يوقع لناديه الجديد قبل موعد السفر، حيث ينتظر الساعات القليلة المقبلة لحسم موقفه النهائي، في حال عدم موافقة الأهلي على مطالبه المالية ومنحه راتبًا لا يقل عن 40 مليون جنيه سنويًا.