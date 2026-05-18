الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل .. جيتور X70 إم هافال جوليان 2026

إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيتور X70 و هافال جوليان موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ هافال جوليان موديل 2026

زودت سيارة هافال جوليان موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك هافال جوليان موديل 2026

تحصل سيارة هافال جوليان موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وعزم دوران 220 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هافال جوليان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هافال جوليان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال جوليان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هافال جوليان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 89 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جيتور X70 موديل 2026

تمتلك سيارة جيتور X70 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك جيتور X70 موديل 2026

تستمد سيارة جيتور X70 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيتور X70 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

