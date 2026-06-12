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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تتجاوز 400 حصان.. ماذا تقدم أفاتار 11 الكهربائية؟

أفاتار 11
أفاتار 11
صبري طلبه

تواصل أفاتار ترسيخ حضورها في قطاع السيارات الكهربائية عالميًا من خلال مجموعة من الطرازات التي تعتمد التقنيات الرقمية وأنظمة القيادة الحديثة، وتعد أفاتار 11 واحدة من ابرز السيارات التي تقدمها العلامة ضمن هذه الفئة. 

أفاتار 11 ومنظومة الدفع والمحركات

تتوفر أفاتار 11 بأكثر من خيار ميكانيكي وفقًا للفئة، وتعتمد بعض الفئات على منظومة كهربائية كاملة مزودة بمحركين كهربائيين ونظام دفع كلي للعجلات، حيث تبلغ القوة الإجمالية 402 حصان، فيما يصل عزم الدوران إلى 687 نيوتن متر.

أفاتار 11

وتتوفر فئات أخرى تعتمد على نظام دفع خلفي للعجلات بمحرك كهربائي يولد قوة تصل إلى 231 حصانًا وعزم دوران يبلغ 367 نيوتن متر، وتعمل جميع النسخ من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

بطاريات ومدى أفاتار 11

تأتي بعض الفئات ببطارية كبيرة سعتها 116.79 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 760 كيلومترًا، كما تدعم هذه النسخ الشحن بالتيار المتردد من 0 إلى 100 % خلال 13.5 ساعة تقريبًا، بينما يمكن رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80 % خلال 25 دقيقة باستخدام الشحن السريع.

أفاتار 11

أما بعض الفئات الأخرى فتأتي مزودة ببطارية أصغر سعة 39.05 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى كهربائيًا يبلغ 225 كيلومترًا، مع مدى إجمالي يصل إلى 1065 كيلومترًا، كما تحتاج هذه النسخ إلى نحو 7 ساعات لإتمام الشحن الكامل عبر التيار المتردد، في حين يمكن استعادة نسبة كبيرة من الطاقة خلال 15 دقيقة فقط باستخدام الشحن السريع.

تسارع أفاتار 11

توفر أفاتار 11 مستويات أداء متنوعة مع اختلاف التجهيزات وذلك من ناحية التسارع، حيث تستطيع النسخة الأعلى أداءً الانطلاق من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثانية، وفي الفئات الأخرى، يصل زمن التسارع إلى 6.9 ثانية للوصول إلى السرعة نفسها، مع الحفاظ على سرعة قصوى تبلغ 200 كيلومتر في الساعة.

أفاتار 11

تجهيزات أفاتار 11

تضم أفاتار 11 شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 15.6 بوصة، بالإضافة إلى شاشة مستقلة أمام الراكب الأمامي بقياس 10.25 بوصة، بالإضافة إلى شاحنًا لاسلكيًا للهواتف المحمولة في الصف الأمامي، ونظام صوتي متطور يضم 25 سماعة.

أفاتار 11

زُودت السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع وجود فتحات تكييف مخصصة للمقاعد الخلفية، بالإضافة إلى خاصية التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، وأنظمة مراقبة المسار، وأنظمة مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية أثناء الرجوع للخلف، مع حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 540 درجة، ومنظومة الوسائد الهوائية.

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