تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات افاتار أفاتار 12 موديل 2026

افاتار أفاتار 12 موديل 2026
افاتار أفاتار 12 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

افاتار أفاتار 12 موديل 2026

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: افاتار أفاتار 12 موديل 2026 ، وتنتمي أفاتار 12 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ افاتار أفاتار 12 موديل 2026

افاتار أفاتار 12 موديل 2026

زودت سيارة افاتار أفاتار 12 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

محرك افاتار أفاتار 12 موديل 2026

افاتار أفاتار 12 موديل 2026

وتستمد سيارة افاتار أفاتار 12 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 94.5 كيلووات/ساعة، وبها قوة 570 حصان، وعزم دوران 650 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية .

مواصفات افاتار أفاتار 12 موديل 2026

افاتار أفاتار 12 موديل 2026

وتحتوي سيارة افاتار أفاتار 12 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية .

افاتار أفاتار 12 موديل 2026

كما يتوافر في سيارة افاتار أفاتار 12 موديل 2026، فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الابواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

سعر افاتار أفاتار 12 موديل 2026

افاتار أفاتار 12 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة افاتار أفاتار 12 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة افاتار أفاتار 12 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 480 ألف جنيه .

