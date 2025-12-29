سيارات 2025 سعرها تحت المليون جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ام جي 5، وجيلي امجراند، وهيونداي اكسنت RB، وشيرى تيجو 4 برو، وسيات ابيزا .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

تستمد سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، وبها قوة 145 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 910 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 995 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 70 ألف جنيه .

هيونداي اكسنت RB موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 يصل إلي 43 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها عزم دوران 156 نيوتن/متر، وقوة 125 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 820 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 865 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 885 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 920 ألف جنيه .

جيلي امجراند موديل 2025

عزم دوران سيارة جيلي امجراند موديل 2025 يصل إلي 152 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وقوة 120 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جيلي امجراند موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي امجراند موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .

ام جى 5 موديل 2025

تتسارع سيارة ام جى 5 موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وقوة 120 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون جنيه .

سيات ابيزا موديل 2025

تصل سرعة سيارة سيات ابيزا موديل 2025 القصوي إلي 195 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، وقوة 195 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سيات ابيزا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات ابيزا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .