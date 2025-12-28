اركب كرايسلر بي تي كروزر بـ 300 ألف جنيه

تضم سوق السيارات المصرية العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كرايسلر بي تي كروزر موديل 2007

وتتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كرايسلر بي تي كروزر موديل 2007، وتنتمي بي تي كروز لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

مواصفات كرايسلر بي تي كروزر موديل 2007 الخارجية

كرايسلر بي تي كروزر موديل 2007

تظهر سيارة كرايسلر بي تي كروزر موديل 2007 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كرايسلر بي تي كروزر، وتم تثبيت شعار شركة كرايسلر بي تي كروزر على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية.

محرك كرايسلر بي تي كروزر موديل 2007

كرايسلر بي تي كروزر موديل 2007

تستمد سيارة كرايسلر بي تي كروزر موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 166 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة كرايسلر بي تي كروزر موديل 2007 الداخلية

كرايسلر بي تي كروزر موديل 2007

زودت مقصورة سيارة كرايسلر بي تي كروزر موديل 2007 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيها على جانبي عجلة القيادة للتحكم بالمصابيح والمساحات والإشارات، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج بالأبواب، وبها مساحات تخزين بالأبواب الأمامية، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومرآة داخلية للرؤية.

سعر كرايسلر بي تي كروزر موديل 2007

كرايسلر بي تي كروزر موديل 2007

تباع سيارة كرايسلر بي تي كروزر موديل 2007 في سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.