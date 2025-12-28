نيسان تقدم أريا 2026 الجديدة.. وهذه أسعارها عالميًا

تواصل نيسان من تعزيز تواجدها في السوق الياباني؛ بعد أن أطلقت النسخة المحدثة من السيارة الشهيرة صاحبة اللقب “أريا”، والتي استطاعت أن تخطف الأنظار من قبل في ظهورها الأول خلال معرض اليابان للتنقل، لتظهر رسيمًا بعد أن جاءت بعدد من التحديثات، مع مظهر عصري وباقة من التجهيزات.

وتوسع نيسان نطاق اعتمادها على الحلول الكهربائية من خلال أريا، التي تتوفر بخيارات متعددة لمنظومة الدفع، حيث تقدم السيارة بنظام دفع أمامي يعتمد على محرك كهربائي واحد، إلى جانب خيار الدفع الكلي الذكي e-4ORCE الذي يستخدم محركين كهربائيين لتوزيع القوة بشكل أكثر دقة بين العجلات.

نيسان أريا

وتعتمد أريا على خيارين من البطاريات؛ ما يمنح المستخدم حرية اختيار السعة المناسبة لاستخدامه اليومي، النسخة الأولى تأتي ببطارية بسعة 66 kWh وتحمل الرمز B6، بينما تعتمد النسخة الثانية B9 على بطارية أكبر بسعة 91 kWh. .

نيسان أريا

وحصلت السيارة على منفذ خارجي للطاقة AC، حيث أصبح قادرا على توفير طاقة تصل إلى 1,500 واط، والميزة الأهم أن هذا المنفذ يعمل حتى في حال كانت السيارة مقفلة، ما يفتح المجال لاستخدام السيارة كمصدر طاقة متنقل لتشغيل الأجهزة الكهربائية في الرحلات أو في حالات الطوارئ، وهو ما يعكس رؤية نيسان للسيارة الكهربائية كعنصر داعم لنمط الحياة، وليس مجرد وسيلة نقل.

نيسان أريا

تصميم وتجهيزات نيسان أريا

حصلت أريا على واجهة أمامية جديدة تتماشى مع كونها سيارة كهربائية بالكامل، حيث تم الاستغناء عن شبك التهوية التقليدي، وهذا التغيير يمنح السيارة مظهرا أكثر انسيابية وحداثة، إلى جانب تحسين الديناميكية الهوائية.

ما زودت السيارة بعجلات جديدة قياس 20 إنش، من الألمنيوم والراتنج، بالإضافة إلى إضاءة LED، ومصابيح حادة الشكل.

وتشمل التحديثات أيضا إضافة لون خارجي جديد يحمل اسم الأخضر البلازمي، مع اعتماد لمسات باللون الأسود على السقف لمنح السيارة طابعا رياضيا أكثر وضوحا، كما تأتي أريا بسقف بانورامي.

أسعار السيارة نيسان أريا في السوق الياباني

تبدأ أسعار نيسان أريا المحدثة من 6,675,900 ين ياباني، أي ما يعادل تقريبا 42,400 دولار أمريكي، وذلك لنسخة B6 المزودة بنظام الدفع الأمامي، في المقابل، تصل أسعار الفئة الأعلى B9 المزودة ببطارية 91 kWh ونظام الدفع الكلي e-4ORCE إلى 8,072,900 ين، أي نحو 51,300 دولار.