قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلق كروي : ثقتنا كبيرة في منتخب مصر لتحقيق لقب أمم أفريقيا
«الحديدي»: حسام حسن سيطر تكتيكيًا على مباراة جنوب أفريقيا وحسم التأهل |فيديو
الزمالك ضد بلدية المحلة الأبرز.. مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة
نيسان تقدم أريا 2026 الجديدة.. وهذه أسعارها عالميًا
محلل رياضي: منتخب مصر سيطر تكتيكيًا وأغلق كل مفاتيح لعب جنوب أفريقيا
لافروف: لا نرى أي رغبة حقيقية لدى زيلينسكي وأوروبا للتفاوض
لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟.. الإفتاء: بسبب 22 جائزة لمُصليها
جمال شعبان يحذّر: البرد قد يُهدّد القلب ويُزيد خطر الجلطات | تفاصيل
وحدات بديلة لمُستأجري الإيجار القديم .. الشروط والضوابط الكاملة
النوم والمكيف والعادي .. مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 28-12-2025 | تعرّف عليها
جدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 .. والقنوات الناقلة
طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان تقدم أريا 2026 الجديدة.. وهذه أسعارها عالميًا

نيسان أريا
نيسان أريا
صبري طلبه

تواصل نيسان من تعزيز تواجدها في السوق الياباني؛ بعد أن أطلقت النسخة المحدثة من السيارة الشهيرة صاحبة اللقب “أريا”، والتي استطاعت أن تخطف الأنظار من قبل في ظهورها الأول خلال معرض اليابان للتنقل، لتظهر رسيمًا بعد أن جاءت بعدد من التحديثات، مع مظهر عصري وباقة من التجهيزات.

وتوسع نيسان نطاق اعتمادها على الحلول الكهربائية من خلال أريا، التي تتوفر بخيارات متعددة لمنظومة الدفع، حيث تقدم السيارة بنظام دفع أمامي يعتمد على محرك كهربائي واحد، إلى جانب خيار الدفع الكلي الذكي e-4ORCE الذي يستخدم محركين كهربائيين لتوزيع القوة بشكل أكثر دقة بين العجلات.

نيسان أريا 

وتعتمد أريا على خيارين من البطاريات؛ ما يمنح المستخدم حرية اختيار السعة المناسبة لاستخدامه اليومي، النسخة الأولى تأتي ببطارية بسعة 66 kWh وتحمل الرمز B6، بينما تعتمد النسخة الثانية B9 على بطارية أكبر بسعة 91 kWh. .

نيسان أريا 

وحصلت السيارة على منفذ خارجي للطاقة AC، حيث أصبح قادرا على توفير طاقة تصل إلى 1,500 واط، والميزة الأهم أن هذا المنفذ يعمل حتى في حال كانت السيارة مقفلة، ما يفتح المجال لاستخدام السيارة كمصدر طاقة متنقل لتشغيل الأجهزة الكهربائية في الرحلات أو في حالات الطوارئ، وهو ما يعكس رؤية نيسان للسيارة الكهربائية كعنصر داعم لنمط الحياة، وليس مجرد وسيلة نقل.

نيسان أريا 

تصميم وتجهيزات نيسان أريا 

حصلت أريا على واجهة أمامية جديدة تتماشى مع كونها سيارة كهربائية بالكامل، حيث تم الاستغناء عن شبك التهوية التقليدي، وهذا التغيير يمنح السيارة مظهرا أكثر انسيابية وحداثة، إلى جانب تحسين الديناميكية الهوائية.

ما زودت السيارة بعجلات جديدة قياس 20 إنش، من الألمنيوم والراتنج، بالإضافة إلى إضاءة LED، ومصابيح حادة الشكل.

وتشمل التحديثات أيضا إضافة لون خارجي جديد يحمل اسم الأخضر البلازمي، مع اعتماد لمسات باللون الأسود على السقف لمنح السيارة طابعا رياضيا أكثر وضوحا، كما تأتي أريا بسقف بانورامي.

أسعار السيارة نيسان أريا في السوق الياباني

تبدأ أسعار نيسان أريا المحدثة من 6,675,900 ين ياباني، أي ما يعادل تقريبا 42,400 دولار أمريكي، وذلك لنسخة B6 المزودة بنظام الدفع الأمامي، في المقابل، تصل أسعار الفئة الأعلى B9 المزودة ببطارية 91 kWh ونظام الدفع الكلي e-4ORCE إلى 8,072,900 ين، أي نحو 51,300 دولار.

نيسان أريا نيسان أريا مواصفات نيسان أريا نيسان أريا 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

طقس

طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

الزمالك

تعرف على غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة فى كأس مصر

تشغيل مونوريل المرحلة الأولى وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب

موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب

ترشيحاتنا

سعد الصغير

بطولة سعد الصغير وعايدة رياض .. تفاصيل المسلسل الجزائري فرصة عمل

فيلم إن غاب القط

طرح أغنية قلبك تلاجة من فيلم إن غاب القط .. غدا

كسارة البندق

الأوبرا المصرية تفتح خزائن الخيال وتستدعي «كسارة البندق» من جديد

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد