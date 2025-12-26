بنتلي تمهد لمرحلة جديدة بإطلاق SUV كهربائية.. الأصغر من نوعها

تواصل بنتلي البريطانية خطواتها الواثقة نحو توسيع نطاق حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع العمل على تطوير طراز كهربائي جديد كليًا أصغر حجمًا من بنتايجا.

يُعرف المشروع الجديد مبدئيًا باسم Urban SUV، حيث يعكس توجه العلامة العريقة إلى تنويع تشكيلتها مع الحفاظ على جوهر الفخامة الذي ارتبط باسم بنتلي لعقود.

بنتلي

اختيار بنتلي الاعتماد الكامل على المحركات الكهربائية في هذا الطراز يؤكد التزام الشركة بخططها للتحول نحو حلول تنقل أكثر استدامة، هذا التوجه لا يقتصر على تقليل الانبعاثات فقط، بل يهدف أيضًا إلى تقديم تجربة قيادة هادئة وسلسة تتماشى مع هوية بنتلي الفاخرة.

منظومة دفع متطورة مشتركة مع بورش

من المنتظر أن تعتمد Urban SUV على منظومة دفع كهربائية متقدمة مشتركة مع بورش كايين الكهربائية، وهو ما يضعها في موقع تقني قوي منذ البداية، حيث تشير التوقعات إلى استخدام بطارية بسعة 113 كيلوواط ساعة، مع نظام كهربائي بجهد 800 فولت.

وواحدة من أبرز النقاط التي تراهن عليها بنتلي في هذا الطراز هي قدرات الشحن السريع، إذ تشير المعلومات الأولية إلى إمكانية استعادة مدى يقارب 160 كيلومترًا خلال مدة زمنية قدرها 7 دقائق فقط، وتشير البيانات أن المتوقعة للنسخ الأساسية قد تبدأ من نحو 604 أحصنة.

ملامح تصميم جديدة تحت غطاء التمويه

رُصدت النسخ الاختبارية من السيارة خلال اختبارات مكثفة في أوروبا، وتحديدًا على حلبة نوربورغرينج الشهيرة، ومع ذلك، تشير التصورات الحديثة إلى واجهة أمامية مختلفة عن باقي طرازات بنتلي، مع شبك أمامي مغلق بلون الهيكل مستوحى من السيارة الاختبارية EXP15 ، في إشارة واضحة إلى التوجه الكهربائي الكامل.

من المتوقع أن تأتي السيارة بمصابيح LED نحيفة تمنح الواجهة طابعًا عصريًا، مع احتمالية استلهام تصميم المصابيح من طراز مولينر باتور، وعلى الجوانب، يُرجح أن تحافظ السيارة على نسب قريبة من بنتايجا، ما يضمن حضورًا قويًا ومتوازنًا على الطريق.

أما المقصورة الداخلية، فمن المنتظر أن تضم باقة من التجهيزات عالية الجودة والتقنيات المتقدمة التي اعتادت بنتلي تقديمها، مع تركيز خاص على الراحة، والمواد الفاخرة، والتجربة الرقمية المتطورة، لتؤكد أن دخول العصر الكهربائي لن يكون على حساب هوية العلامة أو مستوى تميزها.