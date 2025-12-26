قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: الحكومة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
آخر أسبوع في السنة .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر
الحوثي: نستعد لجولة من المواجهات ضد إسرائيل وندرك ما يخطط له العدو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بنتلي تمهد لمرحلة جديدة بإطلاق SUV كهربائية.. الأصغر من نوعها

بنتلي
بنتلي
صبري طلبه

تواصل بنتلي البريطانية خطواتها الواثقة نحو توسيع نطاق حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع العمل على تطوير طراز كهربائي جديد كليًا أصغر حجمًا من بنتايجا. 

يُعرف المشروع الجديد مبدئيًا باسم Urban SUV، حيث يعكس توجه العلامة العريقة إلى تنويع تشكيلتها مع الحفاظ على جوهر الفخامة الذي ارتبط باسم بنتلي لعقود.

بنتلي

اختيار بنتلي الاعتماد الكامل على المحركات الكهربائية في هذا الطراز يؤكد التزام الشركة بخططها للتحول نحو حلول تنقل أكثر استدامة، هذا التوجه لا يقتصر على تقليل الانبعاثات فقط، بل يهدف أيضًا إلى تقديم تجربة قيادة هادئة وسلسة تتماشى مع هوية بنتلي الفاخرة.

منظومة دفع متطورة مشتركة مع بورش

من المنتظر أن تعتمد Urban SUV على منظومة دفع كهربائية متقدمة مشتركة مع بورش كايين الكهربائية، وهو ما يضعها في موقع تقني قوي منذ البداية، حيث تشير التوقعات إلى استخدام بطارية بسعة 113 كيلوواط ساعة، مع نظام كهربائي بجهد 800 فولت.

وواحدة من أبرز النقاط التي تراهن عليها بنتلي في هذا الطراز هي قدرات الشحن السريع، إذ تشير المعلومات الأولية إلى إمكانية استعادة مدى يقارب 160 كيلومترًا خلال مدة زمنية قدرها 7 دقائق فقط، وتشير البيانات أن المتوقعة للنسخ الأساسية قد تبدأ من نحو 604 أحصنة.

ملامح تصميم جديدة تحت غطاء التمويه

رُصدت النسخ الاختبارية من السيارة خلال اختبارات مكثفة في أوروبا، وتحديدًا على حلبة نوربورغرينج الشهيرة، ومع ذلك، تشير التصورات الحديثة إلى واجهة أمامية مختلفة عن باقي طرازات بنتلي، مع شبك أمامي مغلق بلون الهيكل مستوحى من السيارة الاختبارية EXP15 ، في إشارة واضحة إلى التوجه الكهربائي الكامل.

من المتوقع أن تأتي السيارة بمصابيح LED نحيفة تمنح الواجهة طابعًا عصريًا، مع احتمالية استلهام تصميم المصابيح من طراز مولينر باتور، وعلى الجوانب، يُرجح أن تحافظ السيارة على نسب قريبة من بنتايجا، ما يضمن حضورًا قويًا ومتوازنًا على الطريق.

أما المقصورة الداخلية، فمن المنتظر أن تضم باقة من التجهيزات عالية الجودة والتقنيات المتقدمة التي اعتادت بنتلي تقديمها، مع تركيز خاص على الراحة، والمواد الفاخرة، والتجربة الرقمية المتطورة، لتؤكد أن دخول العصر الكهربائي لن يكون على حساب هوية العلامة أو مستوى تميزها.

بنتلي Urban SUV بنتلي Urban SUV سيارة بنتلي Urban SUV السيارة بنتلي Urban SUV

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

محافظ الغربية

يقود حملة إشغالات مسائية.. محافظ الغربية يواصل جولاته المكثفة لإعادة الانضباط إلى الشارع الطنطاوي

بيطري الشرقية

حصاد 2025 | بيطري الشرقية يُحصِّن ويعالج 6.5 مليون رأس ماشية وينظم آلاف القوافل

محافظ الغربية

بعد شكاوى المواطنين.. محافظ الغربية يتفقد كوبري المعرض ويوجه بحلول عاجلة

بالصور

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
انهيار لمياء الأمير بعزاء شقيقها طارق | صور

لمياء الأمير
مشوار الألف الذهبية .. يبدأ بخطوة ..تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 86 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
محمد خميس يحتفل بزفافه بالجلباب الصعيدى .. شاهد

محمد خميس
فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

