بقوة تتخطى 1000 حصان.. هينيسي بيرفورمانس تواصل التحدي بهذا التعديل

كشفت هينيسي بيرفورمانس العالمية والمتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن أحدث نسخة من الأيقونة كاديلاك سكاليد V، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ذات الحجم الكبير.

ونجحت هينيسي بيرفورمانس في إحداث نقلة كبيرة على صعيد الأداء، بعدما أعادت هندسة منظومة القوة في كاديلاك سكاليد V بشكل شامل، حيث عملت على رفع القدرة القصوى للمحرك من 692 حصانًا إلى 1019 حصانًا، وهو رقم يضع السيارة في مصاف الطرازات عالية الأداء.

كاديلاك سكاليد المعدلة

يرافق هذا التطوير مع زيادة ملحوظة في عزم الدوران، الذي ارتفع من 885 نيوتن متر إلى 1196 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قوة سحب استثنائية واستجابة فورية عند الضغط على دواسة الوقود، إلى جانب تمتع السيارة بناقل سرعات قياسي أوتوماتيكي الأداء.

تسارع مميز لسيارة كاديلاك سكاليد

بفضل الأرقام التي حققتها منظومة الدفع، تحولت سكاليد V المعدلة إلى واحدة من أسرع سيارات فئتها، النسخة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أصبحت قادرة على الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 4 ثوانٍ فقط، مع توقعات بأن يقترب الزمن الفعلي من حاجز الـ 3 ثواني في ظروف مثالية.

كاديلاك سكاليد المعدلة

تصميم وتجيهزات كاديلاك سكاليد

تحافظ كاديلاك سكاليد المعدلة على حضورها القوي من خلال تفاصيل خارجية تعكس طابعها الرياضي، حيث ترتكز السيارة على جنوط رياضية بتصميم مكون من 12 ضلعًا، تعزز من مظهرها الرياضي، مع علب مكابح بارزة باللون الأحمر تضيف لمسة أداء واضحة.

تأتي الواجهة الأمامية بشبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود، ما يمنح السيارة مظهرًا أكثر قوة، كما يبرز الزجاج الخلفي المظلل، إلى جانب سبويلر رياضي مثبت أعلى السقف، مع اعتماد طلاء أسود يعزز الطابع الفاخر والرياضي في آن واحد.

كاديلاك سكاليد المعدلة

وتجمع كاديلاك سكاليد المعدلة بين الفخامة المعهودة والطابع الرياضي، حيث جاءت المقاعد مكسوة بالجلد الأسود المثقوب، ما يضيف إحساسًا بالراحة مع تهوية أفضل، وتدعمها سماعات مدمجة عند مساند الرأس لتجربة صوتية أكثر خصوصية.

كاديلاك سكاليد المعدلة

وتهيمن على مقصورة القيادة لوحة شاشة ممتدة بعرض الطابلوه بالكامل، تعمل باللمس وتوفر التحكم في الوسائط المتعددة والخرائط، إلى جانب عرض بيانات القيادة بشكل واضح أمام السائق، كما تتوفر شاشات مخصصة للركاب في الصفوف الخلفية، مع نظام إضاءة محيطية.