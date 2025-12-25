أسعار كيا K4 موديل 2026 في السعودية |صور

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا K4 موديل 2026، وتنتمي K4 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

مواصفات كيا K4 موديل 2026

زودت سيارة كيا K4 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقاعد مغطاة بجلد SynTex الفاخر وبها ميزة التدفئة للمقاعد الأمامية، ومسند ذراع خلفي، وبها شاشة عدادات رقمية ضخمة مقاس 12.3 بوصه .

محرك كيا K4 موديل 2026

تستمد سيارة كيا K4 موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 147 حصان، وبها عزم دوران 179 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة .

وتحصل سيارة كيا K4 موديل 2026 أيضا علي قوتها من محرك 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وبها عزم دوران 264 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصلا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني، وتصل سرعتها القصوي إلي 209 كم/ساعة .

سعر كيا K4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا K4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 83 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا K4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 87 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا K4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 91 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة كيا K4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 95 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة كيا K4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 106 ألف ريال سعودي .