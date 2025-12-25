قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
لبنان.. مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على مجدل سلم
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى.. واعتقال نحو 23 فلسطينيا بالضفة الغربية
بتهمة السب والقذف .. جيهان الشماشرجي تحرّر محضرًا ضد هولاء بسبب واقعة فتاة المترو
مرموش وصلاح ضمن تشكيل الأفضل في الجولة الأولى من أمم إفريقيا
تكنولوجيا وسيارات

أسعار كيا K4 موديل 2026 في السعودية |صور

كيا K4 موديل 2026
كيا K4 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا K4 موديل 2026، وتنتمي K4 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

 كيا K4 موديل 2026

مواصفات كيا K4 موديل 2026

زودت سيارة كيا K4 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقاعد مغطاة بجلد SynTex الفاخر وبها ميزة التدفئة للمقاعد الأمامية، ومسند ذراع خلفي، وبها شاشة عدادات رقمية ضخمة مقاس 12.3 بوصه .

 كيا K4 موديل 2026

محرك كيا K4 موديل 2026

تستمد سيارة كيا K4 موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 147 حصان، وبها عزم دوران 179 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة .

 كيا K4 موديل 2026

وتحصل سيارة كيا K4 موديل 2026 أيضا علي قوتها من محرك 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وبها عزم دوران 264 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصلا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني، وتصل سرعتها القصوي إلي 209 كم/ساعة .

سعر كيا K4 موديل 2026

 كيا K4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا K4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 83 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا K4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 87 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا K4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 91 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة كيا K4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 95 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة كيا K4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 106 ألف ريال سعودي .

