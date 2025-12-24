كيا سيراتو سيدان سعرها 700 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا سيراتو موديل 2017، وتنتمي سيراتو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات كيا سيراتو موديل 2017 الخارجية

تظهر سيارة كيا سيراتو موديل 2017 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبي شعار شركة كيا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج .

محرك كيا سيراتو موديل 2017

تستمد سيارة كيا سيراتو موديل 2017 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 162 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا سيراتو موديل 2017 الداخلية

تحتوي سيارة كيا سيراتو موديل 2017 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها عدادات للسرعة والحرارة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والإشارات، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها حوامل أكواب، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر كيا سيراتو موديل 2017

تباع سيارة كيا سيراتو موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب عليك ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع اجزاء السيارة .