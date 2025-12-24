قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الحكومة توافق على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
فؤاد بدراوي لـ"صدى البلد": تنازلت عن ترشحي لرئاسة الوفد بعد إعلان السيد البدوي خوض الانتخابات
المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات والحصول على منحة تكافل وكرامة
الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
قرار جمهوري بتجديد تشكيل لجنة التحفظ والإدارة في أموال الجماعات الإرهابية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV
عزة عاطف

يستمر التنافس بين شركات السيارات في مصر لتقديم أفضل قيمة سعرية مقابل المواصفات، خاصة في فئة الـ SUV التي تهيمن على اختيارات العائلات. ومع دخول عام 2026، أصبحت الخيارات أكثر تنوعًا؛ حيث بدأت العلامات الفاخرة مثل "إكسيد" في تقديم طرازات أصغر حجمًا لتناسب شرائح جديدة، بينما حافظت "شيري" و"جاك" على صدارتهما في قائمة السيارات الأكثر اقتصادية. وفي هذا التقرير، نستعرض أرخص طراز متاح حاليًا من خمس علامات تجارية بارزة في السوق المحلي، لمساعدة المستهلك على اتخاذ قرار شراء مدروس بعناية.

جاك S2 موديل 2026

تعتبر سيارة جاك S2 (أو JS2) حاليًا هي المدخل الأرخص لامتلاك سيارة SUV صينية بمصر، حيث يبدأ سعر موديل 2026 الرسمي من 709,900 جنيه. 

وتعد هذه السيارة مختبرًا عمليًا للذكاء في التصميم المدمج، حيث توفر ارتفاعًا مناسبًا عن الأرض مع محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر.

وبالرغم من سعرها التنافسي، إلا أنها تأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي CVT وتجهيزات رفاهية أساسية تشمل شاشة تعمل باللمس وحساسات ركن خلفية، مما يجعلها الخيار المثالي لمن يبدأ رحلته في عالم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

جاك JS2

شيري تيجو 3 موديل 2025

تظل شيري تيجو 3 هي السيارة الـ SUV الأكثر مبيعًا واعتمادية في فئتها السعرية، حيث يباع موديل 2025 منها بسعر رسمي يبلغ 830,000 جنيه. 

وتستمد شيري تيجو 3 شعبيتها من كونها سيارة مجمعة محليًا، مما يضمن توافر قطع غيارها بأسعار زهيدة وانتشار مراكز صيانتها في كافة المحافظات. 

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 126 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز CVT، مما يقلل من تعقيدات الصيانة على المدى البعيد. 

وتوفر السيارة مساحة داخلية رحبة تكفي لخمسة أفراد براحة تامة، مع صندوق أمتعة واسع يناسب الرحلات العائلية الطويلة.

جي إيه سي GS3 إمزوم 2025

تقدم علامة GAC الصينية سيارتها "GS3 إمزوم" (GS3 Emzoom) كخيار شبابي متطور، حيث يبدأ سعر موديل 2025 منها حاليًا من حوالي 990,000 جنيه. 

وتتميز هذه السيارة بتصميم حاد ومستقبلي يجذب الأنظار، بالإضافة إلى محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، مزود بشاحن توربيني، ينتج 177 حصانًا، و 270 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض. 

وتعتبر إمزوم طفرة في فئتها السعرية؛ إذ تقدم أداءً رياضيًا يتفوق على منافسيها، مع مقصورة رقمية متكاملة تضم أحدث أنظمة المساعدة على القيادة، مما يجعلها الخيار الأفضل لمن يبحث عن التميز التقني تحت حاجز المليون جنيه.

إكسيد LX موديل 2026

دخلت علامة "إكسيد" الفاخرة السوق المصري بقوة، وتعد سيارة إكسيد LX موديل 2026 هي أرخص طرازاتها حاليًا، حيث يبدأ سعرها من 1,190,000 جنيه.

وبالرغم من ارتفاع سعرها مقارنة بالعلامات السابقة، إلا أنها تقدم مستوى مختلفًا تمامًا من الفخامة والمواد المستخدمة في المقصورة، وتعتمد على محرك 1.5 لتر تيربو بقوة 156 حصانًا وعزم دوران 230 نيوتن.متر مع ناقل حركة DCT من 6 سرعات، وتتميز الفئة Luxury بمحرك 1.6 لتر تيربو بقوة 197 حصانًا وعزم دوران 290 نيوتن.متر مع ناقل حركة DCT من 7 سرعات. 

وتستهدف إكسيد LX المستهلك الذي يرغب في ميزات السيارات الفارهة (Premium) ولكن بحجم مدمج وسعر أقل من العلامات الأوروبية، موفرة بذلك توازنًا صعبًا بين الرفاهية والسعر المعتدل.

فولكس فاجن تي روك 2026

لمن يبحث عن الهندسة الألمانية الموثوقة، تعتبر "فولكس فاجن تي روك" (T-Roc) هي أرخص سيارة SUV متاحة لدى الوكيل حاليًا، حيث يبدأ سعر موديل 2026 من 1,750,000 جنيه. 

وتتميز تي روك بمحرك 1400 سي سي تيربو متصل بناقل حركة DSG المتطور، مما يوفر تجربة قيادة ديناميكية وممتعة لا تضاهى.

وبالرغم من أنها الأغلى في هذه القائمة، إلا أنها تضمن للمشتري قيمة إعادة بيع قوية وجودة بناء استثنائية، بالإضافة إلى أنظمة أمان متطورة تجعلها واحدة من أكثر السيارات أمانًا في فئتها على مستوى العالم.

أسعار سيارات شيري 2026 أرخص سيارات SUV بمصر جي إيه سي GS3 إمزوم 2025 إكسيد LX موديل 2026 فولكس فاجن تي روك 2026 جاك S2 موديل 2026

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
أرخص سيارات SUV
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
