طالب بـ1.6 مليون دولار .. محامي «نداي» كلمة السر في أزمة إيقاف قيد الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن مصدرًا مقربًا من السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الزمالك السابق، أكد أن اللاعب يرفض في الوقت الحالي التواصل بشكل مباشر مع مسؤولي النادي بشأن أزمة مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تسببت في إيقاف القيد داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، أن نداي أغلق باب الحديث الشخصي مع إدارة الزمالك، مشددًا على أن أي تواصل يتم حاليًا يكون من خلال محاميه الخاص فقط، حيث يطالب اللاعب بالحصول على كامل مستحقاته المتأخرة قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة أو تسويات محتملة.

وتابع أن قيمة المستحقات المتأخرة للاعب تصل إلى نحو مليون و600 ألف دولار، وهو المبلغ الذي يتمسك نداي بالحصول عليه وفقًا للعقود والاتفاقيات المبرمة مع النادي سابقًا.