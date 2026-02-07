فيديو صادم.. ابنة تعتدي على والدتها المسنة والأمن يتدخل| تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من ضبط ربة منزل، على خلفية اتهامها بالتعدي على والدتها المسنة بالضرب والسحل.

وقد جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد رصدت مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قيام سيدة بالتعدي على امرأة مسنة داخل إحدى قرى مركز الزقازيق، الأمر الذي أثار موجة غضب واستياء كبيرة بين رواد مواقع التواصل.

وتضمن الفيديو المتداول قيام السيدة بسب والدتها المسنة، والاعتداء عليها بالضرب والسحل، مستغلة كبر سنها وعجزها وعدم قدرتها على الحركة، وهو ما أثار حالة من الغضب العام بين المتابعين.

نتائج الفحص والتحريات

وبفحص الواقعة، تبين أن المتهمة تقيم بقرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق، وكشفت التحريات أنه أثناء محاولة والدتها المسنة الخروج من المنزل، قامت بالتعدي عليها بالضرب لإجبارها على الدخول مرة أخرى بالقوة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ردود فعل مواقع التواصل الاجتماعي

وشهد الفيديو المتداول تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات المنددة بالواقعة، وجاءت أبرزها كالتالي:

وقالت المواطنة نغمة حنين:"أولادك هيعملوا فيكِ كده برضه، الأيام دين تدان."

ومن جانبها، علقت الحاجة كوثر زين الدين قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل، إن شاء الله ربنا ما يضيعش حقها، وهيتعمل فيكي أكتر وأكتر".

وعلقت إحدى المتابعات على من قام بتصوير الواقعة قائلة: "الساكت عن الحق شيطان أخرس".

فيما قالت أماني حسن: "البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. كما تدين تدان.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل عاق بوالديه. من لا يرحم لا يرحم، وبكرة أولادها يعملوا فيها كده. الله أكبر".