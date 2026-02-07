قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
اتحاد الكرة يعلن ضوابط تغطية الصحفيين والمصورين المصريين لبطولة كأس العالم 2026
العراق.. قتلى و جرحى جراء مشاجرة في أحد المقاهي بالنجف الأشرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فيديو صادم.. ابنة تعتدي على والدتها المسنة والأمن يتدخل| تفاصيل

فيديو صادم.. ابنة تعتدي على والدتها المسنة والأمن يتدخل| تفاصيل
فيديو صادم.. ابنة تعتدي على والدتها المسنة والأمن يتدخل| تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من ضبط ربة منزل، على خلفية اتهامها بالتعدي على والدتها المسنة بالضرب والسحل. 

وقد جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد رصدت مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قيام سيدة بالتعدي على امرأة مسنة داخل إحدى قرى مركز الزقازيق، الأمر الذي أثار موجة غضب واستياء كبيرة بين رواد مواقع التواصل.

وتضمن الفيديو المتداول قيام السيدة بسب والدتها المسنة، والاعتداء عليها بالضرب والسحل، مستغلة كبر سنها وعجزها وعدم قدرتها على الحركة، وهو ما أثار حالة من الغضب العام بين المتابعين.

 

نتائج الفحص والتحريات

وبفحص الواقعة، تبين أن المتهمة تقيم بقرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق، وكشفت التحريات أنه أثناء محاولة والدتها المسنة الخروج من المنزل، قامت بالتعدي عليها بالضرب لإجبارها على الدخول مرة أخرى بالقوة. 

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

ردود فعل مواقع التواصل الاجتماعي

وشهد الفيديو المتداول تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات المنددة بالواقعة، وجاءت أبرزها كالتالي:

وقالت المواطنة نغمة حنين:"أولادك هيعملوا فيكِ كده برضه، الأيام  دين تدان."

ومن جانبها، علقت الحاجة كوثر زين الدين قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل، إن شاء الله ربنا ما يضيعش حقها، وهيتعمل فيكي أكتر وأكتر".

وعلقت إحدى المتابعات على من قام بتصوير الواقعة قائلة: "الساكت عن الحق شيطان أخرس".

فيما قالت أماني حسن: "البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. كما تدين تدان.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل عاق بوالديه. من لا يرحم لا يرحم، وبكرة أولادها يعملوا فيها كده. الله أكبر".

الشرقية محافظة الشرقية فتاة تضرب أمها ضرب أم مسنة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

ايمن

خرج لشراء دواء لوالدته وعاد جثة.. جريمة غدر تودي بحياة طالب بـ الإسكندرية.. وابن عمه يروي لحظاته الأخيرة

ترشيحاتنا

سعر الذهب

الذهب يجدد صعوده مساء اليوم 7-2-2026..زيادة 60 جنيها

ذهب

«آي صاغة»: الذهب يرتفع محليًا بدعم من مكاسب أسبوعية للأوقية وتوقعات بتيسير نقدي أمريكي

هيئة الرقابة المالية

لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية

بالصور

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد