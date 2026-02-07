قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
احذر.. الحبس سنة عقوبة جريمة استعراض القوة طبقا للقانون

معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات عقوبة استعراض القوة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استعراض القوة.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

