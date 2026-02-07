«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مبادرة «صحتك وسعادة» التي تشمل تشغيل عيادات تخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الانترنت والألعاب الإلكترونية ليست رفاهية أو ملف ثانوي، ولكنها قضية صحية نفسية حقيقية، فرضت نفسها بقوة في المجتمع، وتأتي للحد من سوء استخدام وإدمان الانترنت والألعاب الإلكترونية.

وشدد «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن إدمان الإنترنت يمتد لجميع المراحل العمرية المختلفة، موضحًا أن التكنولوجيا ليست هي المشكلة، حيث إنها أداة مهمة للتعلم والتواصل، إلا أن المشكلة تبدأ عندما تتحول التكنولوجيا من وسيلة مساعدة إلى سلوك قهري يؤثر على نفسية الإنسان وعلاقاته الاجتماعية وتحصيله الدراسي وتفاصيل يومه وتركيزه.

وأشار إلى أنه بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، تعلن الوزارة بدء المرحلة الأولى من تشغيل عيادات تخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، موضحًا أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحة النفسية.

وأوضح أن المرحلة الأولى تشهد تشغيل 6 عيادات بـ6 مستشفيات كبرى للصحة النفسية، وهي مستشفيات العباسية والخانكة بالقاهرة الكبرى والمعمورة بالإسكندرية ودميرة بالدقهلية والمنيا وأسيوط، مشددًا على أن المرحلة الثانية من المباشرة ستشهد توسع في عدد العيادات.