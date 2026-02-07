مأساة في المنوفية.. وفاة شخص أثناء لعب كرة القدم والأهالي يروون التفاصيل

سادت حالة من الحزن بين ابن قرية كفر الباجور بمركز الباجور في محافظة المنوفية عقب وفاة ابن قريتهم أثناء لعبه مباراة كرم قدم.

وأكد الأهالي، أن أحمد أبو ذكري أحد ابناء القرية المعروفين عنهم حب كرة القدم، حيث كان أحد اللاعبين المعروفين بالقرية.

وتابع الأهالي، أن اللاعب سقط اثناء لعب كرة القدم في أحد ملاعب القرية مغشياً عليه وفشلت محاولات إنقاذه، حيث لقي مصرعه متأثرا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأضاف الأهالي، أن وفاته كانت صدمة للجميع حيث أنه أدى صلاة العصر وبدأ اللعب مع أصدقائه وبعد نزوله الملعب بدقائق سقط مغشياً عليه معلنين وفاته.

وتابع الاهالي، أنهم حاولوا إنقاذه ونقله إلى مستشفى الباجور ولكنه لفظ أنفاسه الاخيرة.

وأوضح الأهالي، أن الراحل معروف بين الجميع بحسن الخلق والأخلاق الطيبة هو وأسرته وزوج نجلته منذ ٣ أشهر .