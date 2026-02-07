قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا
نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان
تمرد شيكوبانزا.. إيقاف وغرامة وعرض للبيع | قرارات صارمة في الزمالك
واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد
زيلينسكي: أمريكا تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف
العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي
تاجرى مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه فى شراء عقارات
الدفاع الروسية: تحرير تشوجونوفكا بمقاطعة خاركوف وتدمير 168 مسيرة أوكرانية
دعاء أواخر شعبان .. 15 كلمة للرزق وبلوغ رمضان بالتوبة
عمالقة التكنولوجيا يضخون 650 مليار دولار في سباق الذكاء الاصطناعي
طفلك في خطر.. علامات تنذر بإدمان الإنترنت وكيفية التعامل معه
الونش عن لقاء زيسكو: الزماليك قادر على حسم التأهل ونحترم المنافس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مأساة في المنوفية.. وفاة شخص أثناء لعب كرة القدم والأهالي يروون التفاصيل

لاعب كرة القدم
لاعب كرة القدم
كتبت مروة فاضل

سادت حالة من الحزن بين ابن قرية كفر الباجور بمركز الباجور في محافظة المنوفية عقب وفاة ابن قريتهم أثناء لعبه مباراة كرم قدم. 

وأكد الأهالي، أن أحمد أبو ذكري أحد ابناء القرية المعروفين عنهم حب كرة القدم، حيث كان أحد اللاعبين المعروفين بالقرية. 

وتابع الأهالي، أن اللاعب سقط اثناء لعب كرة القدم في أحد ملاعب القرية مغشياً عليه وفشلت محاولات إنقاذه، حيث لقي مصرعه متأثرا بهبوط حاد في الدورة الدموية. 

وأضاف الأهالي، أن وفاته كانت صدمة للجميع حيث أنه أدى صلاة العصر وبدأ اللعب مع أصدقائه وبعد نزوله الملعب بدقائق سقط مغشياً عليه معلنين وفاته. 

وتابع الاهالي، أنهم حاولوا إنقاذه ونقله إلى مستشفى الباجور ولكنه لفظ أنفاسه الاخيرة. 

وأوضح الأهالي، أن الراحل معروف بين الجميع بحسن الخلق والأخلاق الطيبة هو وأسرته وزوج نجلته منذ ٣ أشهر . 

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

عمرو زكى

أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

مستشفى طيبة التخصصي

قسطرة مخية بمستشفيات الأقصر .. خدمات طبية دقيقة هدية الرعاية الصحية لأهالي الصعيد

تحصين الماشية

الزراعة: تحصين 2.1 مليون رأس ماشية ضمن الحملة الاستثنائية ضد الحمى القلاعية

متبقيات المبيدات

"متبقيات المبيدات" يختتم برنامجًا تدريبيًا حول نظام إدارة الجودة للمعامل

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد

فورد
ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

