الدفاع الروسية: تحرير تشوجونوفكا بمقاطعة خاركوف وتدمير 168 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها حررت بلدة تشوجونوفكافي مقاطعة خاركوف، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، 168 طائرة مسيرة أوكرانية.



وذكرت الدفاع الروسية، وفقا لوكالة "سبوتنيك" اليوم، أنه ردا على الهجمات الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، فقد شنت القوات المسلحة الروسية، هجوما باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى برية وجوية، بما في ذلك صواريخ "كينجال" البالستية فرط الصوتية، إضافة إلى طائرات مسيرة استهدفت المجمع الصناعي العسكري ومرافق الطاقة الأوكرانية، ومستودعات للطائرات المسيرة بعيدة المدى، في المناطق الغربية من أوكرانيا.



وأوضحت أن قوات "الجنوب" استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، وألحقتها خسائر نحو 150عسكريا ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة، فيما استهدفت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 5 مستودعات للذخيرة.



وأشارت إلى أن وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في عمق دفاعات كييف، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وألحقتها خسائر نحو 435 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بينما استهدفت قوات مجموعة "الشمال"، التشكيلات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر كييف نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة و4 مستودعات للمواد.



وأكدت أن قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدما، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت الخسائر نحو 280 عسكريا ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية.