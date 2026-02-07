قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
الباسبور المصري يواجه القرار الأمريكي.. 51 دولة تفتح أبوابها للمصريين بدون تأشيرة
مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. بعد قليل
تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري
وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا
نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان
تمرد شيكوبانزا.. إيقاف وغرامة وعرض للبيع | قرارات صارمة في الزمالك
واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد
زيلينسكي: أمريكا تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف
العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي
تاجرى مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه فى شراء عقارات
الدفاع الروسية: تحرير تشوجونوفكا بمقاطعة خاركوف وتدمير 168 مسيرة أوكرانية
أخبار العالم

الدفاع الروسية: تحرير تشوجونوفكا بمقاطعة خاركوف وتدمير 168 مسيرة أوكرانية

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها حررت بلدة تشوجونوفكافي مقاطعة خاركوف، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، 168 طائرة مسيرة أوكرانية.


وذكرت الدفاع الروسية، وفقا لوكالة "سبوتنيك" اليوم، أنه ردا على الهجمات الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، فقد شنت القوات المسلحة الروسية، هجوما باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى برية وجوية، بما في ذلك صواريخ "كينجال" البالستية فرط الصوتية، إضافة إلى طائرات مسيرة استهدفت المجمع الصناعي العسكري ومرافق الطاقة الأوكرانية، ومستودعات للطائرات المسيرة بعيدة المدى، في المناطق الغربية من أوكرانيا.


وأوضحت أن قوات "الجنوب" استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، وألحقتها خسائر نحو 150عسكريا ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة، فيما استهدفت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 5 مستودعات للذخيرة.


وأشارت إلى أن وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في عمق دفاعات كييف، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وألحقتها خسائر نحو 435 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بينما استهدفت قوات مجموعة "الشمال"، التشكيلات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر كييف نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة و4 مستودعات للمواد.


وأكدت أن قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدما، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت الخسائر نحو 280 عسكريا ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية.

أوكرانيا الدفاع الروسية خاركوف

